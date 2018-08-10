"Спогади про перше кохання": Микола Тищенко розповів, чому братиме участь в "Танцях з зірками"

Фото: Микола Тищенко (facebook com NikolayTishenko)

Тищенко зізнався, що в дитинстві займався танцями, щоб справити враження на своє перше кохання

Відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко розповів, чому вирішив брати участь в проекті "Танці з зірками". Про це передає 1+1.

За його словами, це рішення випливає ще з дитинства. Тищенко зізнався, що в дитинстві займався танцями, щоб справити враження на своє перше кохання.

"Це спогади про моє перше кохання. Про першу відмову. Тоді я вчився у першому чи другому класі та закохався в одну дівчинку. Я став старшим, в мене були почуття до однієї дівчини, але все одно боявся зізнатися у почуттях. Пам’ятаю, що тоді сталася Чорнобильська катастрофа, і нас маленьких вивезли з Києва у табір до Маріуполя. І щоб вплинути на рішення моєї обраниці, я пішов на танці. Це було у п’ятому-шостому класі. Я взяв участь у танцювальному турнірі, де посів третє місце. Але танці не допомогли і дівчина мене так і не помітила й пішла з іншим хлопцем", - сказав ресторатор.

Тищенко згадав, що в ті часи хлопцям було соромно займатися танцями і всі однолітки не розуміли його вибору і насміхалися.

Відео: Тищенко про танці та своє перше кохання (1+1)

"Тоді вважалося, що чоловікові займатися бальними танцями непристойно. І хлопці з мене сміялися, показували на мене пальцем. Мовляв, ось ми футболом, боксом займаємося, а він танцює. Але я хотів будь-що привернути увагу своєї обраниці серця", - згадує Микола.

Фото: Микола Тищенко (facebook.com missukraineofficial)

Він відзначив, що перше дитяче кохання запам'ятовується на все життя. Телеведучий пообіцяв, що в разі перемоги в проекті він розповість, як звали його перше кохання.

Тищенко додав, що участь у "Танцях..." для нього – це боротьба з самим собою.

Раніше повідомлялося, що Микола Тищенко прийняв виклик #танціззіркамиchallenge від співачки Мішель Андраде і погодився брати участь у танцювальному проекті.

Також ми писали, що Леся Нікітюк прийняла виклик від зіркової естафети #танціззіркамиchallenge і тепер стане новою учасницею популярного танцювального проекту.

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