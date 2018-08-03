"Танці з зірками": стало відомо кому передав естафету Микола Тищенко

Фото: Микола Тищенко (Прес-служба)

Ресторатор опублікував веселе відео

Відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко прийняв виклик #танціззіркамиchallenge від співачки Мішель Андраде і погодився брати участь у танцювальному проекті. На своїй сторінці у Instagram Тищенко опублікував два відеоролика. В одному він підтвердив свій намір взяти участь у проекті, а у другому повідомив, кому передає естафету.

Публікація від Микола Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Сер 2018 в 6:28 PDT

Микола Тищенко кинув виклик співачці Златі Огневич, яка зайняла друге місце на конкурсі "Слов'янський базар 2018" у Вітебську. Чи прийме Огневич виклик і з ким з професійних танцівниць вийде на паркет Микола Тищенко стане відомо найближчим часом.

Публікація від Микола Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Сер 2018 в 6:37 PDT

Раніше вже прийняли виклик вийти на знаменитий паркет грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик, майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ластівчин, солістка групи "Неангели" Слава Камінська, актор Павло Вишняков, україно-болівійська співачка Michelle Andrade

Прем'єра нового сезону легендарного оновленого проекту "Танці з зірками" відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі подробиці про новому сезоні проекту "Танці з зірками".

У новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів, а також зоряних учасників.

Відомо, що буде 14 пар учасників. А як танцівника нового сезону виступить фіналіст американського аналога шоу і номінант премії Еммі Дмитро Чаплін.

Відео: РБК-Україна