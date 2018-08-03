"Танці з зірками": стало відомо кому передав естафету Микола Тищенко

Ресторатор опублікував веселе відео
Відомий український ресторатор та телеведучий Микола Тищенко прийняв виклик #танціззіркамиchallenge від співачки Мішель Андраде і погодився брати участь у танцювальному проекті. На своїй сторінці у Instagram Тищенко опублікував два відеоролика. В одному він підтвердив свій намір взяти участь у проекті, а у другому повідомив, кому передає естафету.
Микола Тищенко кинув виклик співачці Златі Огневич, яка зайняла друге місце на конкурсі "Слов'янський базар 2018" у Вітебську. Чи прийме Огневич виклик і з ким з професійних танцівниць вийде на паркет Микола Тищенко стане відомо найближчим часом.
Раніше вже прийняли виклик вийти на знаменитий паркет грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик, майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ластівчин, солістка групи "Неангели" Слава Камінська, актор Павло Вишняков, україно-болівійська співачка Michelle Andrade
Прем'єра нового сезону легендарного оновленого проекту "Танці з зірками" відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі подробиці про новому сезоні проекту "Танці з зірками".
У новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів, а також зоряних учасників.
Відомо, що буде 14 пар учасників. А як танцівника нового сезону виступить фіналіст американського аналога шоу і номінант премії Еммі Дмитро Чаплін.
Відео: РБК-Україна