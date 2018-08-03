"Танці з зірками": стало известно кому передал эстафету Николай Тищенко

Фото: Николай Тищенко (Пресс-служба)

Ресторатор опубликовал забавное видео

Известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко принял вызов #танціззіркамиchallenge от певицы Мишель Андраде и согласился участвовать в танцевальном проекте. На своей странице в Instagram Тищенко опубликовал два видеоролика. В одном он подтвердил свое намерение принять участие в проекте, а во втором сообщил, кому передает эстафету.

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Авг 2018 в 6:28 PDT

Николай Тищенко бросил вызов певице Злате Огневич, которая заняла второй место на конкурсе "Славянский базар 2018" в Витебске. Примет ли Огневич вызов и с кем из профессиональных танцовщиц выйдет на паркет Николай Тищенко станет известно в ближайшее время.

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Авг 2018 в 6:37 PDT

Ранее уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andrade.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности о новом сезоне проекта "Танці з зірками".

В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров, а также звездных участников.

Известно, что будет 14 пар участников. А в качестве танцовщика нового сезона выступит финалист американского аналога шоу и номинант премии Эмми Дмитрий Чаплин.

Видео: РБК-Украина