"Танці з зірками": стало известно кому передал эстафету Николай Тищенко

STYLER ТВ-шоу 03.08.2018 - 21:16
Фото: Николай Тищенко (Пресс-служба) Фото: Николай Тищенко (Пресс-служба)

Ресторатор опубликовал забавное видео

Известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко принял вызов #танціззіркамиchallenge от певицы Мишель Андраде и согласился участвовать в танцевальном проекте. На своей странице в Instagram Тищенко опубликовал два видеоролика. В одном он подтвердил свое намерение принять участие в проекте, а во втором сообщил, кому передает эстафету.

Николай Тищенко бросил вызов певице Злате Огневич, которая заняла второй место на конкурсе "Славянский базар 2018" в Витебске. Примет ли Огневич вызов и с кем из профессиональных танцовщиц выйдет на паркет Николай Тищенко станет известно в ближайшее время.

Ранее уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andrade.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности о новом сезоне проекта "Танці з зірками".

В новом сезоне увеличится количество прямых эфиров, а также звездных участников.

Известно, что будет 14 пар участников. А в качестве танцовщика нового сезона выступит финалист американского аналога шоу и номинант премии Эмми Дмитрий Чаплин.

Видео: РБК-Украина

"Танці з зірками": стала известна дата первого прямого эфира и имя нового участника Стало известно, кого Игорь Ласточкин пригласил на паркет "Танців з зірками"
Теги:  1+1,  танцевальное шоу,  Танці з зірками