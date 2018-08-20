"Меня Бог любит": Николай Тищенко уверен в успехе на шоу "Танці з зірками"

Николай Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Тищенко уверен не только в своих силах. По его словам, жена также не будет ревновать его к партнерше

Известный украинский ресторатор, ведущий программы "Ревизор" на Новом канале Николай Тищенко присоединился к "звездной плеяде" участников нового сезона "Танці з зірками". Премьера шоу состоится уже 26 августа на телеканале "1+1". Однако 46-летний телеведущий признался, что первые репетиции ему пришлось пропустить в связи с травмой своей партнерши.

"Мы еще не репетировали. У меня такая проблема — у моей партнерши проблемы с коленом, поэтому мы будем репетировать буквально перед самим началом съемок", — рассказал в комментарии STYLER Николай Тищенко.

С Николаем удалось встретиться во время официальной презентации нового сезона "Танці з зірками", которая состоялась 16 августа в стенах Национального художественного музея Украины. Презентацию посетили буквально все "звездные" участники проекта (всего 14 человек), в том числе и скандальная Оксана Марченко.

И все же Николай в своих силах уверен, несмотря на отсутствие репетиций и весьма незначительный танцевальный опыт. По словам Тищенко, он никогда в жизни профессионально танцами не занимался, лишь в детстве увлекался направлением брейк-данс.

"Я — профессиональный самоучка. Меня Бог любит! Я люблю свою профессию, делаю все правильно, поэтому уверен в своем успехе", — говорит Тищенко.

Ресторатор также подчеркивает, что готов уделять проекту много свободного времени. Поэтому отсутствие репетиций его не смущает.

"Знаете, я настолько трудолюбивый человек! От сохи сам себя сделал. У меня рекорд на "МастерШеф" был 18 часов безостановочно (ред. — Николай входил в состав жюри кулинарного шоу "МастерШеф"). А в "Ревизоре" я работаю вообще по 24 часа в сутки. И у меня нет усталости! Я просто "железный" человек", — комментирует STYLER Николай Тищенко.

Николай Тищенко и Алла Барановская (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Николай объясняет, что в связи с участием в новом проекте ему пришлось значительно пожертвовать временем, которое он уделяет семье. Но молодая супруга Тищенко — 23-летняя Алла Барановская — понимает, что это его работа. Поэтому, по словам ресторатора, она не будет ревновать его к партнерше по танцам.

"Пришлось пожертвовать свободным временем. Семья немного страдает, потому что я стал меньше уделять внимания ребенку. Жена немного обижается, потому что супружеский долг также никто не отменял, — рассказывает Тищенко. — Жена не ревнивая. Она умная и понимает, что это моя работа, что я в первую очередь публичный человек. Вообще, красивые женщины не ревнуют".

Отметим, недавно на своей instagram-страничке Тищенко сообщил, что уже с понедельника, 20 августа, у него должны начаться первые репетиции в рамках шоу "Танці з зірками".

Ранее ресторатор объяснил, почему решил учувствовать в танцевальном проекте. Как выяснилось, всему виной первая любовь Тищенко.

"Танці з зірками 2018": презентация нового сезона