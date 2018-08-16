Міс Україна Всесвіт 2018: скільки коштує корона переможниці

Фото: Переможниця Карина Жосан (Колаж РБК-Україна)

Карина всю ніч не розлучалася з нагородою

У вівторок, 14 серпня відбувся фінал 12-го конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2018. Найкрасивішою дівчиною України стала 23-річна одеситка Карина Жосан, якій дісталася корона з білого золота з діамантами і топазами. Про вартість корони повідомляє ТСН.

Переможницю вибирали з 18 фіналісток, і корона дісталася дівчині, яка представляла Одесу – Каріні Жосан.

Карина родом з Овідіополя, але останні шість років працює в Пекіні. Там вона зробила успішну кар'єру моделі і актриси. Вперше на подіум дівчина вийшла в 16 років.

Карина завжди мріяла про перемогу в Україні.

"Добре бути просто красивою дівчиною з Одеси. Значно важливіше, що ти – міс Україна-Всесвіт-красива дівчина з Одеси", - сміється дівчина.

Вона вважає себе цілеспрямованою, доброю і простою людиною і сумує через те, що рідко приїздить в рідний Овідіополь, щоб побачитися з рідними.

"Бабуся – це для мене все. З моменту народження і по сьогодні вона мене чогось вчить", - каже Каріна.

Мама переможниці зовсім не здивувалася тому, що Карина отримала корону.

"Це передбачувано. Звичайно, я народила королеву. Я не можу інакше думати. Віра в себе – вона робить чудеса. Я так виховувала її", - пояснила вона.

Карина впевнена, що журі обрало її не тільки з-за зовнішніх даних, а за внутрішні якості і готується через 4 місяці представляти Україну на світовому конкурсі краси.

Переможниці дісталася корона з білого золота з діамантами і топазами. Організатори конкурсу оцінюють її в $80 000.

Карина зізналася, що всю ніч корона простояла біля неї.

"Не знаю, як описати це все", - розповіла переможниця про свої емоції.

Відео: Переможниця Міс Україна Всесвіт 2018 (ТСН)

До речі, раніше ми писали про те, що Едгар Камінський прокоментував можливе хірургічне втручання в красу Карини Жосан.

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Відео: РБК-Україна