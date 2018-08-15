Мисс Украина Вселенная 2018: какой титул получила подруга мужа Ани Лорак

Фото: Яна Беляева (instagram.com/missukraine_universe)

Яна Беляева вошла в топ-9 участниц конкурса красоты

Яна Беляева, которая была замечена в одном из столичных клубов в компании с Муратом Налчаджиоглу, мужем известной украинской певицы Ани Лорак, участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", церемония финала которого прошла вчера. На церемонии она получила титул.

Девушка прошла в топ-9 финалисток конкурса, который прошел вчера в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонии Яна получила титул "Мисс зрительских симпатий".

Фото: участницы конкурса (пресс-служба)

Отметим, что девушка родом из Киева, ей 26 лет.

Кстати, победительницей конкурса стала одесситка Карина Жосан, которая представит нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".

Фото: Мисс Украина Вселенная (пресс-служба)

Напомним, ранее мы писали о том, что "любовница" мужа Лорак раскрыла правду об отношениях с Муратом.

Также сообщалось, что Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг.

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