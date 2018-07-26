"Міс Всесвіт": Надя Дорофєєва показала підтягнуту фігуру в стильному купальнику

Співачка Дорофєєва вирішила поєднати приємне з корисним
Поп-співачка і учасниця популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила до Туреччини. Звідки співачка вже встигла поділитися привабливим фото, опублікувавши його на своїй instagram-сторінці.
Так, на знімку Дорофєєва загадково дивиться вдалину, позуючи у відкритому купальнику з тропічним принтом. На співачці – модні в цьому сезоні трусики з високою талією і бюстгальтер з рукавами дзвіночками – також "писк" літнього сезону 2018.
При цьому співачка підкреслила, що в Туреччині перебуває з робочим візитом – група виступає з концертом. Однак не упускає можливості насолодитися Середземним морем (готель, в якому розташувалася Дорофєєва, знаходиться поблизу міста Анталья).
"Сьогодні у нас 5-ий концерт поспіль. Як бонус, ми вже 2 дні поруч з морем, і це кайф", - підписала "літній" знімок Дорофєєва
Надя Дорофєєва відпочиває і працює в Туреччині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники української виконавиці побажали їй не тільки приємно провести час, але також зазначили, що вона шикарно виглядає.
"Надя, ти, як завжди, красуня і Міс Всесвіт!" – захоплюється royana7988.
"Фото - просто казка", - зазначає sheleg.arina.
"У Надюши ретро купальник. Зараз це хіт 2018", - підкреслює mary_prokhorenko.
"Все одно складно виступати кожен день... навіть біля моря..сил вам", - бажає djlutique.
"Була присутня на концерті, дуже задоволена, ви найкращі!" – пише d.yavkina.
"Надя! Ти неперевершена!" – пише iammaaru.
До речі, на початку липня Дорофєєва разом з друзями і своїм чоловіком Володимиром Дантесом відпочивали на Балі, звідки співачка засипала своїх фанів яскравими світлинами.
Чудова Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала довгоочікуваний результат спільної творчої роботи з популярним співаком Дімою Монатиком. Дует випустив кліп на спільну пісню "Глибоко".
Цікаво, що зйомки кліпу проходили в Каннах. В дуже незвичайному будинку футуристичної архітектури модельєра П'єра Кардена Bubble House.
А нещодавно Дорофєєва показала, як відточувала складну хореографію для нового кліпу. Більше того, співачка підкреслила, що показані руху так і не увійшли у вже готову відеороботу!
Цікаві факти про поцілунки (відео: STYLER)