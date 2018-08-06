"Мурашки по шкірі": Тіна Кароль вразила шанувальників чуттєвим виступом (відео)

Співачка підкорила мережу своєю піснею
Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила фанатів чуттєвим виконанням пісні "Все во мне", яка входить в альбом "Интонации", випущений в 2017 році. Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Ми біжимо крізь простір яке відносно, крізь час, якого не існує. Біжимо до ілюзій. В уявній гонитві головне не втратити себе, не зрадити свої принципи. Не угождайте нікому і не шукайте секрету. Сила всередині Вас. Ви безцінні, Ви вільні. Ти - це Ти. Пишіть свої думки! Лю!" – підписала публікацію співачка.
Відео: виступ Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники оцінили приголомшливий виступ Тіни.
"Магічна!", "Тіна, ці пісні зірвані ніби з моєї душі... Дуже близько... Сильно, сміливо, сумно і ніжно одночасно", "Спасибі вам за цю пісню, Тіна! Особлива пісня! Глибока і чуттєва, дуже багато пристрасті в ній", "Кожна пісня - шедевр, Ви проживаєте, Ви найкраща в нашому шоу-бізнесі", "Немає слів, одні емоції!", "Мурашки по шкірі...", "Слухати безкінечно", "Спасибі!" "Приголомшливо!", - написали фанати в коментарях.
Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)
До речі, Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта. Вона повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.
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