"Мурашки по коже": Тина Кароль впечатлила чувственным выступлением поклонников (видео)

Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Певица покорила сеть своей песней

Популярная украинская певица Тина Кароль покорила фанатов чувственным исполнением песни "Все во мне", которая входит в альбом "Интонации", выпущенный в 2017 году. Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы бежим сквозь пространство которое относительно, сквозь время, которого не существует. Бежим к иллюзиям. В мнимой погоне главное не потерять себя, не предать свои принципы. Не угождайте никому и не ищите секрета. Сила внутри Вас. Вы бесценны, Вы свободны. Ты - это Ты. Пишите свои мысли! Лю!" – подписала публикацию певица.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 5 Сер 2018 р. о 11:35 PDT

Видео: выступление Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники оценили потрясающее выступление Тины.

"Магическая!", "Тина, эти песни сорваны как будто из моей души... Очень близко... Сильно, смело, грустно и нежно одновременно", "Спасибо вам за эту песню, Тина! Особенная песня! Глубокая и чувственная, очень много страсти в ней", "Каждая песня - шедевр, Вы ее проживаете, Вы лучшая в нашем шоу-бизнесе", "Нет слов, одни эмоции!", "Мурашки по коже...", "Слушать бесконечно", "Спасибо!", "Потрясающе!", - написали фанаты в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/tina_karol)

Кстати, Тина Кароль рассказала о создании своего самого нашумевшего хита. Она сообщила, что песня "Україна – це ти" была написана в небольшой студии в ее загородном доме.

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