Чоловік Ані Лорак вперше відреагував на скандал зі зрадою

Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/muratnalca)

Мурат Налчаджиоглу поділився дивним повідомленням в мережі

Чоловіка відомої української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу звинувачують в численних зрадах. Нещодавно чоловік виконавиці був помічений в компанії моделі Яни Бєляєвої, яку він погладжував по внутрішній поверхні стегна в одному з клубів Києва. Все, що відбувалося, було зафіксовано на відео і згодом поширилося по мережі.

На сторінці турецького бізнесмена у соцмережі Instagram в Stories з'явився дивний запис.

"Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене", - написав чоловік артистки.

Скріншот (instagram.com/muratnalca)

Варто відзначити, що 39-річна Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) поки не коментує ситуацію. Її батько назвав всю інформацію про зради Мурата чутками, які можуть зруйнувати сім'ю.

Фото: Яна Бєляєва (instagram.com/belyaeva_inc)

Тим часом Яна Бєляєва пройшла у фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" і 14 серпня змагатиметься з іншими дівчатами за звання і корону.

Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу одружилися в серпні 2009 року. Подружжя виховує семирічну дочку Софію, народжену 9 червня 2011 року.

До знайомства з Муратом - з 1996-го по 2004 рік – Кароліна Куєк жила у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою, який старше за артистку на 17 років.

Раніше з'явилися подробиці про подругу чоловіка Ані Лорак.

До речі, подружка чоловіка Ані Лорак похвалилася подарунками в мережі.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)