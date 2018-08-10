Чоловік Ані Лорак вперше відреагував на скандал зі зрадою

STYLER Зірки 10.08.2018 - 19:27
Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/muratnalca) Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/muratnalca)

Мурат Налчаджиоглу поділився дивним повідомленням в мережі

Чоловіка відомої української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу звинувачують в численних зрадах. Нещодавно чоловік виконавиці був помічений в компанії моделі Яни Бєляєвої, яку він погладжував по внутрішній поверхні стегна в одному з клубів Києва. Все, що відбувалося, було зафіксовано на відео і згодом поширилося по мережі.

На сторінці турецького бізнесмена у соцмережі Instagram в Stories з'явився дивний запис.

"Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене", - написав чоловік артистки.

Чоловік Ані Лорак вперше відреагував на скандал зі зрадою

Скріншот (instagram.com/muratnalca)

Варто відзначити, що 39-річна Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) поки не коментує ситуацію. Її батько назвав всю інформацію про зради Мурата чутками, які можуть зруйнувати сім'ю.

Чоловік Ані Лорак вперше відреагував на скандал зі зрадою

Фото: Яна Бєляєва (instagram.com/belyaeva_inc)

Тим часом Яна Бєляєва пройшла у фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" і 14 серпня змагатиметься з іншими дівчатами за звання і корону.

Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу одружилися в серпні 2009 року. Подружжя виховує семирічну дочку Софію, народжену 9 червня 2011 року.

До знайомства з Муратом - з 1996-го по 2004 рік – Кароліна Куєк жила у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою, який старше за артистку на 17 років.

Раніше з'явилися подробиці про подругу чоловіка Ані Лорак.

До речі, подружка чоловіка Ані Лорак похвалилася подарунками в мережі.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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