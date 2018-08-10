Чоловік Ані Лорак вперше відреагував на скандал зі зрадою

Мурат Налчаджиоглу поділився дивним повідомленням в мережі
Чоловіка відомої української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу звинувачують в численних зрадах. Нещодавно чоловік виконавиці був помічений в компанії моделі Яни Бєляєвої, яку він погладжував по внутрішній поверхні стегна в одному з клубів Києва. Все, що відбувалося, було зафіксовано на відео і згодом поширилося по мережі.
На сторінці турецького бізнесмена у соцмережі Instagram в Stories з'явився дивний запис.
"Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене", - написав чоловік артистки.
Скріншот (instagram.com/muratnalca)
Варто відзначити, що 39-річна Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) поки не коментує ситуацію. Її батько назвав всю інформацію про зради Мурата чутками, які можуть зруйнувати сім'ю.
Фото: Яна Бєляєва (instagram.com/belyaeva_inc)
Тим часом Яна Бєляєва пройшла у фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" і 14 серпня змагатиметься з іншими дівчатами за звання і корону.
Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу одружилися в серпні 2009 року. Подружжя виховує семирічну дочку Софію, народжену 9 червня 2011 року.
До знайомства з Муратом - з 1996-го по 2004 рік – Кароліна Куєк жила у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою, який старше за артистку на 17 років.
Раніше з'явилися подробиці про подругу чоловіка Ані Лорак.
До речі, подружка чоловіка Ані Лорак похвалилася подарунками в мережі.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)