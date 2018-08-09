Сюрприз от тайного поклонника: подружка мужа Ани Лорак похвасталась подарками в сети

Коллаж РБК-Украина

Также девушка ответила своим хейтерам, которые оскорбляют ее в соцсетях

Звезда киевских клубов, тусовщица Яна Беляева, которую заметили в компании мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, в Instagram Stories поделилась снимками роскошных подарков, которые она получила от таинственного незнакомца.

Так, певица выложила фото огромного букета из 151 розы. Кто подарил ей этот подарок – неизвестно, но судя по всему, неизвестному поклоннику девушка небезразлична. Сама Яна не разглашает имя отправителя подарка.

А еще Беляева получила украшение в виде короны, которое девушке подарили организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018". В этом конкурсе девушка принимает участие.

Скриншот: instagram.com/belyaeva_inc

"Генеральный партнер конкурса "Мисс Украина-Вселенная", Киевский Ювелирный Завод поздравил участниц с выходом в финал - каждая участница получила ценные подарки - кольца в виде короны", - сообщается на сайте конкурса.

Сама Яна похоже не слишком рада вниманию к своей персоне из-за недавнего скандала. Девушке приписывают роман с мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Пользователи соцсети на страничке Беляевой пишут гневные и оскорбительные посты в ее адрес.

"Если бы у тебя душа и совесть красивыми были... Но увы!" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/belyaeva_inc)

Скриншот комментариев (instagram.com/belyaeva_inc)

"Вспомните начало карьеры Ани Лорак и ее ранние отношения с Юрием Фалесой. Не вижу разницы между Яной и Ани Лорак. Вопрос в другом, что нашли обе женщины в Мурате?" - размышляют юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/belyaeva_inc)

Сама тусовщица резко ответила своим недоброжелателям.

"Instagram меня разблокировал. Так что хочу предупредить своих хейтеров, с сегодняшнего дня за каждый плохой коммент - в блок. Вы меня мягко говоря уже достали", - пишет Беляева.

Скриншот: instagram.com/belyaeva_inc

Отметим, что Яна Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно – продажей одежды и обуви в социальной сети. На странице в Facebook есть множество ее фотографий из различных путешествий и ночных клубов.

Сейчас девушка готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018", который состоится 14 августа. В сети ходят слухи, что Мурат снимает Яне квартиру в Киеве и за его же счет она сделала несколько пластических операций.

Ранее сообщалось, что муж Лорак Мурат неоднократно изменяет своей супруге.

В сети появились некоторые подробности о девушке Яне Беляевой.

Также мы рассказывали, что после измены супруга Ани Лорак внезапно пропала из соцсетей.

Diva Ани Лорак