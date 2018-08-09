Сюрприз від таємного шанувальника: подружка чоловіка Ані Лорак похвалилася подарунками в мережі

Колаж РБК-Україна

Також дівчина відповіла своїм хейтерам, які ображають її в соцмережах

Зірка київських клубів, тусовщиця Яна Бєляєва, яку помітили в компанії чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, в Instagram Stories поділилася знімками розкішних подарунків, які вона отримала від таємничого незнайомця.

Так, співачка виклала фото величезного букета з 151 троянди. Хто подарував їй цей подарунок – невідомо, але судячи з усього, невідомому шанувальникові дівчина небайдужа. Сама Яна не розголошує ім'я відправника подарунка.

А ще Бєляєва отримала прикраса у вигляді корони, що дівчині подарували організатори конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2018". В цьому конкурсі дівчина бере участь.

Скріншот: instagram.com/belyaeva_inc

"Генеральний партнер конкурсу "Міс Україна-Всесвіт", Київський Ювелірний Завод привітав учасниць з виходом у фінал - кожна учасниця отримала цінні подарунки - кільця у вигляді корони", - повідомляється на сайті конкурсу.

Сама Яна схоже не дуже рада увазі до своєї персони через недавній скандал. Дівчині приписують роман з чоловіком Ані Лорак з Муратом Налчаджіоглу.

Користувачі соцмережі на сторінці Бєляєвої пишуть гнівні і образливі пости в її адресу.

"Якщо б у тебе душа і совість були красивими... Але на жаль!" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/belyaeva_inc)

Скріншот коментарів (instagram.com/belyaeva_inc)

"Згадайте початок кар'єри Ані Лорак та її ранні стосунки з Юрієм Фалесою. Не бачу різниці між Яною та Ані Лорак. Питання в іншому, що знайшли обидві жінки у Мураті?" - розмірковують юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/belyaeva_inc)

Сама тусовщиця різко відповіла своїм недоброзичливцям.

"Instagram мене розблокував. Так що хочу попередити своїх хейтеров, з сьогоднішнього дня за кожен поганий комент - в блок. Ви мене м'яко кажучи вже дістали", - пише Бєляєва.

Скріншот: instagram.com/belyaeva_inc

Зазначимо, що Яна Бєляєва закінчила Академію адвокатури України, а зараз займається бізнесом у сфері продажів, а саме – продажем одягу і взуття в соціальній мережі. На сторінці в Facebook є безліч її фотографій з різних подорожей і нічних клубів.

Зараз дівчина готується до фіналу конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2018", який відбудеться 14 серпня. У мережі ходять чутки, що Мурат знімає Яні квартиру в Києві і за його ж рахунок вона зробила кілька пластичних операцій.

Раніше повідомлялося, що чоловік Лорак Мурат неодноразово зраджує своїй дружині.

У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину Яні Бєляєвій.

Також ми розповідали, що після зради чоловіка Ані Лорак раптово зникла з соцмереж.

Diva Ані Лорак