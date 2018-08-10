"В обиду себя не даст": появились подробности о подруге мужа Ани Лорак

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Девушка прошла в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018"

В Киеве 14 августа состоится финал "Мисс Украина Вселенная 2018". В этом году в числе финалисток конкурса оказалась Яна Беляева - девушка, с которой был замечен в киевском клубе муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу. Глава оргкомитета конкурса Анна Филимонова рассказала о скандальной конкурсантке, сообщает "КП в Украине".

"Яна пришла на конкурс, как все - и прошла в финал. Она очень веселая девочка, сумбурная такая. А неделю назад она пришла и сообщила оргкомитету, что по личным обстоятельствам не может участвовать в конкурсе. Мы приняли ее ситуацию и, если честно, в тот момент ничего не знали о том, что про нее пишут украинские и российские СМИ", - отметила глава оргкомитета.

"Мы были не в курсе, кто у нас сегодня "главная звезда". А потом Яна вернулась и сказала, что справилась с ситуацией и готова участвовать. И мы ее вернули", - добавила она.

Скриншот поста (instagram.com/belyaeva_inc)

Филимонова также рассказала, что Беляева собирается говорить прессе о своих приключениях, если победит.

"Она сказала, что конкурс не имеет отношения к ее личной жизни и когда она будет готова общаться с прессой на эту тему, тогда и будет. Но пока – нет. И это ее право. Вы за Яну не беспокойтесь, она – девушка с характером и в обиду себя не даст", - отметила Анна Филимонова.

"Я хочу сказать важную вещь: оргкомитет конкурса сознательно не интересуется личной жизнью девушек. Если бы мы отбирали конкурсанток по их мужчинам, то у нас и был бы конкурс мужчин. Можно было бы учредить конкурс "Мисс любовница", например. Но зачем? Наш конкурс не об этом, он - о женской красоте", - добавила глава организационного комитета.

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