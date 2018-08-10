"Образити себе не дасть": з'явилися подробиці про подругу чоловіка Ані Лорак

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Дівчина пройшла у фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018"

У Києві 14 серпня відбудеться фінал "Міс Україна Всесвіт 2018". У цьому році в числі фіналісток конкурсу опинилася Яна Бєляєва - дівчина, з якою був помічений в київському клубі чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу. Голова оргкомітету конкурсу Ганна Філімонова розповіла про скандальну конкурсантку, повідомляє "КП в Україні".

"Яна прийшла на конкурс, як всі - і пройшла у фінал. Вона дуже весела дівчинка, сумбурна така. А тиждень тому вона прийшла і повідомила оргкомітету, що за особистими обставинами не може брати участь у конкурсі. Ми взяли її ситуацію і, якщо чесно, в той момент нічого не знали про те, що про неї пишуть українські і російські ЗМІ", - зазначила голова оргкомітету.

"Ми були не в курсі, хто у нас сьогодні "головна зірка". А потім Яна повернулася і сказала, що впоралася з ситуацією і готова брати участь. І ми її повернули", - додала вона.

Скріншот поста (instagram.com/belyaeva_inc)

Філімонова також розповіла, що Бєляєва збирається говорити пресі про свої пригоди, якщо переможе.

"Вона сказала, що конкурс не має відношення до її особистому житті, і коли вона буде готова спілкуватися з пресою на цю тему, тоді і буде. Але поки – ні. І це її право. Ви Яну не турбуйтеся, вона – дівчина з характером і в образу себе не дасть", - зазначила Ганна Філімонова.

"Я хочу сказати важливу річ: оргкомітет конкурсу свідомо не цікавиться особистим життям дівчат. Якщо б ми відбирали конкурсанток за чоловіків, то у нас був би конкурс чоловіків. Можна було б заснувати конкурс "Міс коханка", наприклад. Але навіщо? Наш конкурс не про це, він - про жіночу красу", - додала голова організаційного комітету.

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Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)