"На тата схожий": Тіна Кароль показала фото з підрослим сином на відпочинку

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка похвалилася новими фото

Відома українська співачка Тіна Кароль похвалилася новими знімками з сином Веніаміном, які вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Фото Тіна Кароль виклала в чорно-білому кольорі. На одному з кадрів співачка разом з сином стоять за руку і посміхаються на фоні чудового пейзажу.

До речі, цієї осені Веніаміну виповниться 10 років.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

Зірка ніяк не стала підписувати фото, але, тим не менш, шанувальники оцінили приголомшливі знімки. Вони також відзначили, що син співачки дуже схожий на батька.

"На тата схожий", "Копія тата", "Так схожий на Женю", "Які ж ви гарні", "Які зворушливі", "Яке миле і тепле фото, дивлюся на них і відразу ж посмішка на обличчі! Веня так виріс уже", "Дуже круто", "Дуже мило", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)

До речі, Тіна Кароль розповіла про свою "величезну" мрію. Вона повідомила, що її затвердили на роль у кіно.

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль планує встановити всеукраїнський рекорд, а ще вона розповіла про особисту кризі.

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