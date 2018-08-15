"На папу похож": Тина Кароль показала фото с подросшим сыном на отдыхе

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица похвасталась новыми фото

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась новыми снимками с повзрослевшим сыном Вениамином, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото Тина Кароль выложила в черно-белом цвете. На одном из кадров певица вместе с сыном стоят за руку и улыбаются на фоне замечательного пейзажа.

К слову, этой осенью Вениамину исполнится 10 лет.

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

Звезда никак не стала подписывать фото, но, тем не менее, поклонники оценили потрясающие снимки. Они также отметили, что сын певицы очень похож на отца.

"На папу похож", "Копия папы", "Так похож на Женю", "Какие же вы красивые", "Какие трогательные", "Какое милое и теплое фото, смотрю на них и сразу же улыбка на лице! Веня так вырос уже", "Очень круто", "Очень мило", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/tina_karol)

Кстати, Тина Кароль рассказала о своей "огромной" мечте. Она сообщила, что ее утвердили на роль в кино.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль собирается установить всеукраинский рекорд, а еще она рассказала о личном кризисе.

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