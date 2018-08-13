"Наступив і провалився": Дмитро Комаров показав, як "влип" на зйомках в Бразилії (фото)

Фото: instagram.com/komarovmir

Комаров потрапив в неприємний інцидент

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав своїм підписникам, як проходять зйомки чергового сезону телепередачі "Світ навиворіт". Автор популярного тревел-шоу розповів про курйозний інцидент, який стався з ним під час подорожі біля Амазонки. Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Діма провалився в мул і застряг. Допомагати ведучому кинувся на допомогу незмінний оператор "Світ навиворіт" Олександр.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Хотів поступитися дорогу людям з валізами. Думав, під ногами пісок. Настав і провалився, влип у мул. Подзвонив Сані, щоб він повернувся, забрав рюкзак і зняв, як я вибираюся і шукаю взуття", - пише Комарів.

Скріншот поста (instagram.com/komarovmir)

Знімки ведучого у соцмережі зібрали близько 70 тисяч лайків.

Фото: instagram.com/komarovmir

Користувачі соцмережі були в захваті від нового оповідання улюбленого ведучого і заявили, що з нетерпінням чекають випуск нового сезону пригод Комарова в джунглях Амазонії.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Раніше телеведучий Дмитро Комаров поділився подробицями про складнощі в подорожах.

Також ми писали, що Комаров для зйомок програми запхав відеооператора в багажник (відео).

До речі, ведучий нещодавно захопив фанів цікавим ретро-фото з сестрою.

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