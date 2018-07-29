"Не позначиться на вашому обличчі": Леся Нікітюк розповіла, як "пережити" політ у літаку (фото)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча розповіла, чому дівчатам не варто "панікувати"

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк дала цінні поради підписницям з приводу того, що слід брати з собою в разі перельоту. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Нагальне питання: «Що робити для того, щоб переліт у літаку не позначився на обличчі?» Для цього зовсім необов'язково вже на зльоті наклеювати, прикладати, розпорошувати на себе все, що вдалося приховати від суворих людей у формі на контролі безпеки", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Більш того, Никитюк розповіла, чому після перельоту шкіра стає більш "сухою".

"І чому шкіра після польоту стає помітно суші? Тому що в літаку вологість повітря набагато нижче звичної для більшості з нас. Якщо норма 40-60%, то на борту літака вона всього лише 20%", - наголосила телеведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також дівчина розповіла, що варто брати в літак дівчатам.

"1.У будь-який політ захопіть бальзам для губ, так як ця зона найперша відреагує на сухе повітря. 2.Не варто напередодні робити хімічні пілінги (колоти обличчя дівчинки Боронь Боже). 3.Перед вильотом нанесіть крем під зволожуючу сироватку! 4. Тональний обов'язково з SPF. Ну і мужика захопіть з собою у якого є Mastercard", - сказала вона.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео, взявши участь у світовому флешмобі.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram, підкоривши шанувальників прекрасною фігурою.

Також нагадаємо, Леся Нікітюк опублікувала свіжий колаж, на якому вона зображена в сукнях. Дівчина проводила опитування, яка з суконь підходить їй найбільше. Практично одноголосно підписники проголосували за другий наряд.

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