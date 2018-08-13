"Не збирається зупинятися на досягнутому": Тіна Кароль планує встановити всеукраїнський рекорд

Тіна Кароль продовжує дивувати своєю працьовитістю
Популярна українська співачка Тіна Кароль зібралася встановити новий рекорд. Зірка анонсувала свій новий гастрольний всеукраїнський тур, в рамках якого вона проведе 77 концертів. Про це повідомляється на офіційній сторінці фан-клубу Тіни Кароль Instagram.
Відео: Репетиція Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
"Тіна Кароль готується встановити абсолютний рекорд! В рамках туру "Інтонації" співачка дала понад 70 концертів і не збирається зупинятися на досягнутому. У серпні артистку чекають концертні майданчики в Житомирі, Хмельницькому, Ужгороді та Чернівцях. Загальна: 77 концертів в рамках всеукраїнського туру, що є абсолютним рекордом!" – пишуть у фан-клубі Тіни.
Скріншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)
Користувачі соцмережі були в захваті від такого працьовитості Кароль і заявили, що з нетерпінням чекають нових концертів.
"Ви - велика розумниця", "А як же здоров'я", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)
"Мабуть сильно деньгм потрібні, раз стільки концертів", - припустили юзери.
Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)
Раніше Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта. Вона повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.
Також вона відверто розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві.
А нещодавно Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів.
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