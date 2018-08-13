"Не збирається зупинятися на досягнутому": Тіна Кароль планує встановити всеукраїнський рекорд

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль продовжує дивувати своєю працьовитістю

Популярна українська співачка Тіна Кароль зібралася встановити новий рекорд. Зірка анонсувала свій новий гастрольний всеукраїнський тур, в рамках якого вона проведе 77 концертів. Про це повідомляється на офіційній сторінці фан-клубу Тіни Кароль Instagram.

Публікація від Тіна Кароль (@tinakarol_fantina) 11 Серп 2018 в 5:53 PDT

Відео: Репетиція Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Тіна Кароль готується встановити абсолютний рекорд! В рамках туру "Інтонації" співачка дала понад 70 концертів і не збирається зупинятися на досягнутому. У серпні артистку чекають концертні майданчики в Житомирі, Хмельницькому, Ужгороді та Чернівцях. Загальна: 77 концертів в рамках всеукраїнського туру, що є абсолютним рекордом!" – пишуть у фан-клубі Тіни.

Скріншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого працьовитості Кароль і заявили, що з нетерпінням чекають нових концертів.

"Ви - велика розумниця", "А як же здоров'я", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Мабуть сильно деньгм потрібні, раз стільки концертів", - припустили юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Раніше Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта. Вона повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.

Також вона відверто розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві.

А нещодавно Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів.

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