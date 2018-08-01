Непристебнутий і під пісні Круга: Ломаченко шокував їздою за кермом (відео)

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Боксер здивував порушенням правил дорожнього руху

Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко на відпочинку в Білгород-Дністровському керував своїм автомобілем Mercedes під пісню Михайло Круга "Доброго пути".

Боксер був без футболки, в темних окулярах і, що більш важливо, не був пристебнутий паском безпеки. Відповідне відео було опубліковане на фан-сторінці lomus_17 у соцмережі Instagram. Варто відзначити, що це не офіційна сторінка українського боксера.

На відео Ломаченко зображує зухвалого водія. Ролик знімає пасажир переднього сидіння авто.

"Кермо зламаєш", - з іронією каже пасажир.

"Я не напружуюся, просто техніка водіння така", - жартома відповідає боксер.

Публікація від LomUs Official (@lomus_17) 29 Лип 2018 в 3:30 PDT

Відео: Ломаченко за кермом (instagram.com/lomus_17)

Манера їзди чемпіона вразила користувачів мережі:

"Пристібайся, братан. Часто рятує життя".

"Знову без ременів! Хороший боксер, Чемпіон, талант, Батько двох дітей, в житті теж напевно веселун і хороший друг, але відоси без ременів як галімий понт!".

"Вася, пристебнись".

"Пристебнись, ти нам ще потрібен".

"Пристебнутися б чемпіону. Він нам потрібен здоровий".

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)

До речі, нещодавно Василю Ломаченко русалка підпалила руку.

Раніше повідомлялося, що українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресного ходу УПЦ МП.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що радив Ломаченко Усику в поєдинку з Гассієвим.

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