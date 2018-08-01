Непристебнутий і під пісні Круга: Ломаченко шокував їздою за кермом (відео)

Боксер здивував порушенням правил дорожнього руху
Відомий український боксер, чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко на відпочинку в Білгород-Дністровському керував своїм автомобілем Mercedes під пісню Михайло Круга "Доброго пути".
Боксер був без футболки, в темних окулярах і, що більш важливо, не був пристебнутий паском безпеки. Відповідне відео було опубліковане на фан-сторінці lomus_17 у соцмережі Instagram. Варто відзначити, що це не офіційна сторінка українського боксера.
На відео Ломаченко зображує зухвалого водія. Ролик знімає пасажир переднього сидіння авто.
"Кермо зламаєш", - з іронією каже пасажир.
"Я не напружуюся, просто техніка водіння така", - жартома відповідає боксер.
Відео: Ломаченко за кермом (instagram.com/lomus_17)
Манера їзди чемпіона вразила користувачів мережі:
"Пристібайся, братан. Часто рятує життя".
"Знову без ременів! Хороший боксер, Чемпіон, талант, Батько двох дітей, в житті теж напевно веселун і хороший друг, але відоси без ременів як галімий понт!".
"Вася, пристебнись".
"Пристебнись, ти нам ще потрібен".
"Пристебнутися б чемпіону. Він нам потрібен здоровий".
Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)
До речі, нещодавно Василю Ломаченко русалка підпалила руку.
Раніше повідомлялося, що українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресного ходу УПЦ МП.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що радив Ломаченко Усику в поєдинку з Гассієвим.
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