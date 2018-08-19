"Невідома екзотика України": Руслана показала кадри з репетиції концерту до Дня незалежності (фото)

Фото: Руслана Лижичко на репетиції (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Українська співачка представить чотири нові треки на концерті

Українська виконавиця Руслана Лижичко відома своїми "Дикими танцями" продовжує популяризацію української народної музики. Разом зі своєю групою вона дасть великий концерт у Батурині до Дня незалежності України 23 серпня. Фотозвіт з репетиції вона опублікувала в соціальній мережі Facebook.

Фото: (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

"У нас натхнення!!! Готуємо прем'єри нових пісень з нового альбому та шоу, які ви побачите під час нашого концерту до Дня Незалежності 23-го серпня у Батурині, столиця Гетьманщини! Мій проект присвячений незнаній екзотиці України, тої унікальної частини української етніки, яку ніхто не зміг ще розкрити та Чистій Енергії Світла, переходу людства на Відновлювану енергію. Дякую моєму співавтору проекту Андрію Онискевичу, що ми змогли це відчути і втілити в поп-стилі. Чекайте на прем'єру відразу чотирьох нових треків, з яких ви чули тільки один "Я люблю" (It's magical), який ми представили на Євробачення 2017. Дякую моїй команді і моїм музикантам Назару Зимбовичу, Олесю Журавчаку і Ендрю Осту за можливість створити нові образи та стиль українського нової поп екзотики!" — написала Руслана Лижичко в підписі до опублікованих знімків.

Окремо вона подякувала фотографу, який зняв їх репетицію.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Фото: (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Нагадаємо, що до цього ми розповідали про великий проект до Дня Незалежності в столиці Гетьманщини від Руслани Лижичко.

Раніше повідомлялося, що Руслана Лижичко похвалилася підтягнутим тілом.

До речі, раніше Руслана "запалила" на фестивалі на підтримку сонячної енергії.

Відео: (video.rbc.ua)