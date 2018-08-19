"Неведомая экзотика Украины": Руслана показала кадры с репетиции концерта ко Дню независимости (фото)

Фото: Руслана Лыжичко на репетиции (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Украинская певица представит четыре новых трека на концерте

Украинская исполнительница Руслана Лыжичко известная своими "Дикими танцами" продолжает популяризацию украинской народной музыки. Вместе со своей группой она даст большой концерт в Батурине ко Дню независимости Украины 23 августа. Фотоотчет с репитиции она опубликовала в социальной сети Facebook.

Фото: (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

"У нас вдохновение!!! Готовим премьеры новых песен с нового альбома и шоу, которые вы увидите во время нашего концерта ко Дню Независимости 23-го августа во Батурине, столица Гетманщины! Мой проект посвящен неведомой экзотике Украины, той уникальной части украинской этники, которую никто не смог еще раскрыть и Чистой Энергии Света, перехода человечества к возобновляемой энергии. Благодарю соавтора проекта Андрея Онискевича, что мы смогли это почувствовать и воплотить в поп-стиле. Ждите премьеру сразу четырех новых треков, из которых вы слышали только один "Я люблю" (It's magical), который мы представили на Евровидение 2017. Спасибо моей команде и моим музыкантам Назару Зимбовичу, Олесю Журавчаку и Эндрю Осту за возможность создать новые образы и стиль украинского новой поп экзотики!" — написала Руслана Лыжичко в подписи к публикуемым снимкам.

Отдельно она поблагодарила фотографа, который заснял их репетицию.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Фото: (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Напомним, что до этого мы рассказывали про большой проект ко Дню Независимости в столице Гетманщины от Русланы Лыжичко.

Ранее сообщалось, что Руслана Лыжичко похвасталась подтянутым телом.

Кстати, ранее Руслана "зажгла" на фестивале в поддержку солнечной энергии.

Видео: (video.rbc.ua)