"Неймовірна краса": Тіна Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів (фото)

Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Шанувальники оцінили яскравий образ виконавиці

Популярна українська співачка Тіна Кароль під час презентації VOGUE Art Issue з'явилася в яскравому й сміливому вбранні, чим зуміла вразити фанів в мережі. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на ній було яскраве помаранчеве плаття та фіолетові туфлі. Не менш екстравагантним виглядає ефект мокрого волосся. В коментарях фанати Кароль буквально "розсипалися" в компліментах.

Фото: сміливий образ Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Найкраща і красива", - сказала користувач Лілія Назаренко.

Фото: сміливий образ Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Неймовірна краса. Стиль і краса в одному", - підкреслила користувач Олена Краснюк.

"Просто космос", - сказала користувач Анастасія Гордієнко.

"Стильна, модна, божественно гарна", - підкреслила юзер Яна Фантіни.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

До речі, відома українська співачка з голосом сопрано Тіна Кароль здивувала шанувальників незвичним луком. На своїй сторінці у соцмережі виконавиця поділилася кількома знімками з останнього виходу в світ.

Як повідомлялося раніше, народна артистка України Тіна Кароль представила попурі зі своїх композицій "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а також української народної пісні "Несе Галя воду" у грандіозному безкоштовному шоу "З Днем народження, Україно!", яке відбулося 25 липня в Ботанічному саду імені Миколи Гришка.

Також нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль зізналася своїм шанувальникам, що досі не може пережити втрату свого чоловіка.

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