"Неймовірна краса": Тіна Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів (фото)

Шанувальники оцінили яскравий образ виконавиці
Популярна українська співачка Тіна Кароль під час презентації VOGUE Art Issue з'явилася в яскравому й сміливому вбранні, чим зуміла вразити фанів в мережі. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, на ній було яскраве помаранчеве плаття та фіолетові туфлі. Не менш екстравагантним виглядає ефект мокрого волосся. В коментарях фанати Кароль буквально "розсипалися" в компліментах.
Фото: сміливий образ Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Найкраща і красива", - сказала користувач Лілія Назаренко.
Фото: сміливий образ Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Неймовірна краса. Стиль і краса в одному", - підкреслила користувач Олена Краснюк.
"Просто космос", - сказала користувач Анастасія Гордієнко.
"Стильна, модна, божественно гарна", - підкреслила юзер Яна Фантіни.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
До речі, відома українська співачка з голосом сопрано Тіна Кароль здивувала шанувальників незвичним луком. На своїй сторінці у соцмережі виконавиця поділилася кількома знімками з останнього виходу в світ.
Як повідомлялося раніше, народна артистка України Тіна Кароль представила попурі зі своїх композицій "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а також української народної пісні "Несе Галя воду" у грандіозному безкоштовному шоу "З Днем народження, Україно!", яке відбулося 25 липня в Ботанічному саду імені Миколи Гришка.
Також нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль зізналася своїм шанувальникам, що досі не може пережити втрату свого чоловіка.
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