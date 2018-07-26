"Сияющая": Тина Кароль шокировала поклонников нарядом (фото)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица надела оранжевое платье и фиолетовые туфли

Известная украинская певица с голосом сопрано Тина Кароль удивила поклонников необычным образом. На своей странице в соцсети Instagram исполнительница поделилась несколькими снимками с последнего выхода в свет.

33-летняя Татьяна Либерман (настоящее имя певицы) выбрала для мероприятия оранжевое атласное платье, которое подчеркивает грудь, и надела фиолетовые туфли-"лодочки" на каблуке. Волосы певицы были распущены и уложены с "мокрым" эффектом. В таком образе звезда предстала на презентации нового номера Vogue UA.

Многим поклонникам понравился наряд звезды, однако некоторые раскритиковали ее выбор.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Скриншот (instagram.com/tina_karol)





Скриншот поста (instagram.com/tina_karol)

Образ певицы прокомментировали многие пользователи сети:

"Девушка красивая, но одеваться красиво не ее конек".

"Очаровательная, сияющая Тиночка".

"Шикарная".

"Честно говоря, я тоже не понял этого платья... Что-то с ним не то, и как-то оно ее портит".

"Эффект мокрых волос? Мне не очень".

"Великолепна".

"Невероятна, стиль и красота – все в одном".

"Неоднозначный выбор платья".

"Срочно на обложку журнала".

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль представит попурри украинских хитов в масштабном шоу канала "Украина".

Ранее Тина Кароль напугала своих поклонников внешним видом и заставила переживать о здоровье.

Кстати, Тина Кароль призналась в своих слабостях.

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