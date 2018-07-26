"Сияющая": Тина Кароль шокировала поклонников нарядом (фото)

Певица надела оранжевое платье и фиолетовые туфли
Известная украинская певица с голосом сопрано Тина Кароль удивила поклонников необычным образом. На своей странице в соцсети Instagram исполнительница поделилась несколькими снимками с последнего выхода в свет.
33-летняя Татьяна Либерман (настоящее имя певицы) выбрала для мероприятия оранжевое атласное платье, которое подчеркивает грудь, и надела фиолетовые туфли-"лодочки" на каблуке. Волосы певицы были распущены и уложены с "мокрым" эффектом. В таком образе звезда предстала на презентации нового номера Vogue UA.
Многим поклонникам понравился наряд звезды, однако некоторые раскритиковали ее выбор.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скриншот (instagram.com/tina_karol)
Скриншот поста (instagram.com/tina_karol)
Образ певицы прокомментировали многие пользователи сети:
"Девушка красивая, но одеваться красиво не ее конек".
"Очаровательная, сияющая Тиночка".
"Шикарная".
"Честно говоря, я тоже не понял этого платья... Что-то с ним не то, и как-то оно ее портит".
"Эффект мокрых волос? Мне не очень".
"Великолепна".
"Невероятна, стиль и красота – все в одном".
"Неоднозначный выбор платья".
"Срочно на обложку журнала".
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль представит попурри украинских хитов в масштабном шоу канала "Украина".
Ранее Тина Кароль напугала своих поклонников внешним видом и заставила переживать о здоровье.
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