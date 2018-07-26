"Сяюча": Тіна Кароль шокувала шанувальників вбранням (фото)

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка одягла помаранчеве плаття і фіолетові туфлі

Відома українська співачка з голосом сопрано Тіна Кароль здивувала шанувальників незвичайним образом. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася кількома знімками з останнього виходу в світ.

33-річна Тетяна Ліберман (справжнє ім'я співачки) обрала для заходу помаранчеву атласну сукню, яка підкреслює груди, і одягла фіолетові туфлі - "човники" на підборах. Волосся співачки було розпущене і укладене з "мокрим" ефектом. У такому образі зірка з'явилася на презентації нового номера Vogue UA.

Багатьом шанувальникам сподобалося вбрання зірки, однак деякі розкритикували її вибір.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Скріншот (instagram.com/tina_karol)

Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)

Образ співачки прокоментували багато користувачів мережі:

"Дівчина красива, але красиво одягатися не її коник".

"Чарівна, сяюча Тіночка".

"Шикарна".

"Чесно кажучи, я теж не зрозумів цієї сукні... Що з нею щось не те, і якось вона її псує".

"Ефект мокрого волосся? Мені не дуже".

"Чудова".

"Неймовірна, стиль і краса – все в одному".

"Неоднозначний вибір сукні".

"Терміново на обкладинку журналу".

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль представить попурі українських хітів у масштабному шоу каналу "Україна".

Раніше Тіна Кароль налякала своїх шанувальників зовнішнім виглядом і змусила переживати про здоров'я.

До речі, Тіна Кароль зізналася у своїх слабкостях.

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