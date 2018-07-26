"Сяюча": Тіна Кароль шокувала шанувальників вбранням (фото)

Співачка одягла помаранчеве плаття і фіолетові туфлі
Відома українська співачка з голосом сопрано Тіна Кароль здивувала шанувальників незвичайним образом. На своїй сторінці у соцмережі Instagram виконавиця поділилася кількома знімками з останнього виходу в світ.
33-річна Тетяна Ліберман (справжнє ім'я співачки) обрала для заходу помаранчеву атласну сукню, яка підкреслює груди, і одягла фіолетові туфлі - "човники" на підборах. Волосся співачки було розпущене і укладене з "мокрим" ефектом. У такому образі зірка з'явилася на презентації нового номера Vogue UA.
Багатьом шанувальникам сподобалося вбрання зірки, однак деякі розкритикували її вибір.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скріншот (instagram.com/tina_karol)
Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)
Образ співачки прокоментували багато користувачів мережі:
"Дівчина красива, але красиво одягатися не її коник".
"Чарівна, сяюча Тіночка".
"Шикарна".
"Чесно кажучи, я теж не зрозумів цієї сукні... Що з нею щось не те, і якось вона її псує".
"Ефект мокрого волосся? Мені не дуже".
"Чудова".
"Неймовірна, стиль і краса – все в одному".
"Неоднозначний вибір сукні".
"Терміново на обкладинку журналу".
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
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