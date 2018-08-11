"Ні в кого таких немає": Полякова підкорила фанів "божевільно" довгими ногами (фото)

Співачка показала фото з нового виступу
Популярна українська співачка і телеведуча Оля Полякова показала фанатам свої довгі ноги під час нового виступу. Відповідне фото вона опублікувала на сторінці Instagram.
"Show must go on! Спокійної ночі", - сказала вона.
Звернемо увагу, що на опублікованому фото Полякова зображена під час виступу. На нєї одягнуто коротке плаття, яке оголює "шалено" довгі ноги. Саме це привернуло увагу фанатів співачки.
Фото: Полякова показала довгі ноги (instagram.com/polyakovamusic)
"Ні в кого таких немає. Я навіть ростом коротше, ніж твої ноги", - сказав користувач Дядько Сергій.
"Ого. Це мега ноги", - підкреслив юзер "Моя богиня".
"Красуня. Ці ноги", - уточнила користувач Стелла Зарицька.
Фото: скриншотт коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
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