"Ні в кого таких немає": Полякова підкорила фанів "божевільно" довгими ногами (фото)

Фото: Оля Полякова (РБК-Україна/Віталій Носач)

Співачка показала фото з нового виступу

Популярна українська співачка і телеведуча Оля Полякова показала фанатам свої довгі ноги під час нового виступу. Відповідне фото вона опублікувала на сторінці Instagram.

"Show must go on! Спокійної ночі", - сказала вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото Полякова зображена під час виступу. На нєї одягнуто коротке плаття, яке оголює "шалено" довгі ноги. Саме це привернуло увагу фанатів співачки.

Фото: Полякова показала довгі ноги (instagram.com/polyakovamusic)

"Ні в кого таких немає. Я навіть ростом коротше, ніж твої ноги", - сказав користувач Дядько Сергій.

"Ого. Це мега ноги", - підкреслив юзер "Моя богиня".

"Красуня. Ці ноги", - уточнила користувач Стелла Зарицька.

Фото: скриншотт коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

До речі, епатажна суперблондинка української естради Оля Полякова зворушливо привітала свою маму Світлану з днем народження.

Що ти не знав про Суперблондинку (video.rbc.ua)