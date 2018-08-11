"Ни у кого таких нет": Полякова покорила фанов "безумно" длинными ногами (фото)

Певица показала фото с нового выступления
Популярная украинская певица и телеведущая Оля Полякова показала фанатам свои длинные ноги во время нового выступления. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram.
"Show must go on! Спокойной ночи", - сказала она.
Обратим внимание, что на опубликованном фото Полякова изображена во время выступления. На ней одето короткое платье, которое оголяет "безумно" длинные ноги. Именно это привлекло внимание фанатов певицы.
Фото: Полякова показала длинные ноги (instagram.com/polyakovamusic)
"Ни у кого таких нет. Я даже ростом короче, чем твои ноги", - сказал пользователь Дядя Сережа.
"Ого. Это мега ноги", - подчеркнул юзер "Моя богиня".
"Красотка. Эти ноги", - уточнила пользователь Стелла Зарицкая.
Фото: скриншотт комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Кстати, эпатажная суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова трогательно поздравила свою маму Светлану с днем рождения.
Ранее Оля Полякова эмоционально обратилась к властям (видео).
Также сообщалось, что Оля Полякова похвасталась новой прической в ретро-стиле.
Что ты не знал о Суперблондинке (video.rbc.ua)