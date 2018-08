"Ни у кого таких нет": Полякова покорила фанов "безумно" длинными ногами (фото)

Фото: Оля Полякова (РБК-УКраина/Виталий Носач)

Певица показала фото с нового выступления

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Полякова показала фанатам свои длинные ноги во время нового выступления. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram.

"Show must go on! Спокойной ночи", - сказала она.

Обратим внимание, что на опубликованном фото Полякова изображена во время выступления. На ней одето короткое платье, которое оголяет "безумно" длинные ноги. Именно это привлекло внимание фанатов певицы.

Фото: Полякова показала длинные ноги (instagram.com/polyakovamusic)

"Ни у кого таких нет. Я даже ростом короче, чем твои ноги", - сказал пользователь Дядя Сережа.

"Ого. Это мега ноги", - подчеркнул юзер "Моя богиня".

"Красотка. Эти ноги", - уточнила пользователь Стелла Зарицкая.

Фото: скриншотт комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

