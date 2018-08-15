"Ноги теж подружки?" Оля Полякова заінтригувала прихильників фото з відпочинку

Співачка похвалилася новим фото
Відома українська співачка Оля Полякова похвалилася новим знімком зі свого відпочинку, зробивши новий пост на своїй сторінці в Instagram.
"Одеса як зазвичай. Поїхали з подружками", - підписала фото зірка.
Тим не менш, на самому кадрі видно співачку, яка позує у відвертому купальнику, що вигідно підкреслює її фігуру, а також якогось чоловіка, який, власне, і зробив фото.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
На це звернули увагу багато шанувальників знаменитості.
"Гарні у подружки ноги, взимку не холодно", "Щось у подружки ноги не поголені", "Як-то на подружку не схожий фотограф в шортах", "Ноги теж подружки?" - написали користувачі в коментарях.
Скріншоти коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Також фанати не забули засипати Олю компліментами з приводу її зовнішності:
"Шикарна", "Красива", "Зірка", "Богиня", "Ось це фігура", "Ідеальна!", "Кайфове фото", "Дуже", "Вау, модель, фігурка супер".
Скріншоти коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
До речі, Оля Полякова підкорила фанів "шалено" довгими ногами. Раніше вона емоційно звернулася до влади (відео).
Також повідомлялося, що Оля Полякова похвалилася новою зачіскою в ретро-стилі.
Рекомендуємо до перегляду:
Відео: Що ти не знав про Суперблондинку