"Норм аладіни": шанувальники розкритикували Каменських за дивний наряд

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фанати були в шоці від її одягу

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала фотографію, на якій вона зображена в негармонійно підібраному вбранні, з "претензією" на трендовий. Знімок і Настю розхвалили, а от її вбрання, зокрема взуття, заслужено розкритикували. Фотографія була опублікована на сторінці зірки Instagram.

Фото: Настя Каменських в Італії (instagram.com/kamenskux)

Судячи по хештегу miaitalia, фото було зроблено в Італії. Зазвичай Настя радує своїх фоловерів гарними фото і стильними аутфитами, але в цей раз, мабуть, щось пішло не так. Перед шанувальниками Каменських постала в дивному образі з топа-разлетайки з відкритими плечима, який був надітий на голе тіло.

Слід зазначити, що топ не підкреслив Настіну красу, а навпаки знівечив її, адже таку річ власницям великих грудей категорично не рекомендується надягати без нижньої білизни, оскільки зовнішній вигляд відразу нагадує "стиль доярки". Це відразу ж помітили і фани співачки і розкритикували її за це в коментарях.

Інший елемент лука, який викликав бурю негативу – це гостроносі світлі ботильйони, які абсолютно не підходять ні до літнього топу, ні до лаконічної, короткою спідниці з деніму. І що тільки не писали передплатники про дивакувате взуття Каменських: "Жах", "норм аладіни", "накладки для ніжок".

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Радує те, що, не дивлячись на "старання" Насті Каменських, красу їй все-таки "вбити" не вийшло і те, що як би не виглядала зірка, справжні шанувальники завжди буде любити її і зізнаватися у коментарях в любові. На фото співачка виглядає дуже свіжо і по-справжньому стрункою.

До речі, нещодавно Настя Каменських здивувала шанувальників супер довгими ногами на курорті, а раніше вона постала перед фанатами в білосніжній сукні і цим умилила їх.

Нагадаємо і про те, що Каменських поставила сама собі крапельницю і потрапила в лікарню, а після закликала фанів не займатися самолікуванням.

Відео: РБК-Україна