"Норм алладины": поклонники раскритиковали Каменских за странный наряд

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фанаты были в шоке от ее одежды

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала фотографию, на котором она запечатлена в негармонично подобранном наряде, с "претензией" на трендовый. Снимок и Настю расхвалили, а вот ее наряд, в частности обувь, заслуженно раскритиковали. Фотография была опубликована на страничке звезды в Instagram.

Фото: Настя Каменских в Италии (instagram.com/kamenskux)

Судя по хэштегу miaitalia, фото было сделано в Италии. Обычно Настя радует своих фолловеров красивыми фото и стильными аутфитами, но в этот раз, вероятно, что-то пошло не так. Перед поклонниками Каменских предстала в странном образе из топа-разлетайки с открытыми плечами, который был надет на голое тело.

Следует отметить, что топ не подчеркнул Настину красоту, а наоборот изуродовал ее, ведь такую вещь обладательницам большой груди категорически не рекомендуется надевать без нижнего белья, поскольку внешний вид сразу напоминает "стиль доярки". Это сразу же заметили и фаны певицы и раскритиковали ее за это в комментариях.

Другой элемент лука, вызвавший бурю негатива – это остроносые светлые ботильоны, абсолютно не подходящие ни к летнему топу, ни к лаконичной, короткой юбке из денима. И что только не писали подписчики о чудаковатой обуви Каменских: "Ужас", "норм алладины", "накладки для ножек".

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Радует то, что, не смотря на "старания" Насти Каменских, красоту ей все-таки "убить" не получилось и то, что как бы ни выглядела звезда, истинные поклонники всегда будут любить ее и признаваться в комментариях в любви. На фото певица выглядит очень свежо и по-настоящему стройной.

Кстати, недавно Настя Каменских удивила поклонников супер длинными ногами на курорте, а ранее она предстала перед фанатами в белоснежном платье и этим умилила их.

Напомним и о том, что Каменских поставила сама себе капельницу и попала в больницу, а после призвала фанов не заниматься самолечением.

Видео: РБК-Украина