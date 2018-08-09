В образі Ріанни: Козловський вразив мережу вульгарним фото

Співак поділився новим знімком
Відомий український співак Віталій Козловський вирішив спробувати новий фешн-образ. Співак запозичив ідею знаменитої Ріанни і замість ботфортів одягнув високі рибальські чоботи під спідню білизну. Свій "наряд" він доповнив плащем кольору хакі. Відповідне фото опубліковано на сторінці Козловського у соцмережі Instagram.
На знімку виконавець у білих Calvin Klein прикриває рукою інтимну зону. Зйомка пройшла в Херсонській області.
"Голосуємо! Ботфорти Ріанни чи рибальські чоботи дядька Васі, позичені для зйомок нового кліпу?" – написав співак.
Фото: Ріанна та Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)
Вбрання він також продемонстрував в Instagram Stories.
Скріншот (instagram.com/vkozlovskiy)
Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Я голосую за чоботи дядька Васі".
"Однозначно чоботи дядька Васі! Без варіантів!".
"Дядя Вася знає толк в чоботях".
"Не позорся".
"За труселя, позичені у дядька Петі, для зйомок нового кліпу".
"Як дешево".
"Фу".
"Я так вас поважала, до цих тупорилих фото".
"Жах".
"Можна руку там не тримати".
Скріншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)
Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)
Нагадаємо, що після скандального виступу в Москві Козловський відмовився від концертів в Росії.
Раніше Козловський дозволив собі трохи вольностей в Німеччині.
До речі, нещодавно Козловський показав оголене фото.
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