В образі Ріанни: Козловський вразив мережу вульгарним фото

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Співак поділився новим знімком

Відомий український співак Віталій Козловський вирішив спробувати новий фешн-образ. Співак запозичив ідею знаменитої Ріанни і замість ботфортів одягнув високі рибальські чоботи під спідню білизну. Свій "наряд" він доповнив плащем кольору хакі. Відповідне фото опубліковано на сторінці Козловського у соцмережі Instagram.

На знімку виконавець у білих Calvin Klein прикриває рукою інтимну зону. Зйомка пройшла в Херсонській області.

"Голосуємо! Ботфорти Ріанни чи рибальські чоботи дядька Васі, позичені для зйомок нового кліпу?" – написав співак.

Фото: Ріанна та Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Вбрання він також продемонстрував в Instagram Stories.

Скріншот (instagram.com/vkozlovskiy)

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Я голосую за чоботи дядька Васі".

"Однозначно чоботи дядька Васі! Без варіантів!".

"Дядя Вася знає толк в чоботях".

"Не позорся".

"За труселя, позичені у дядька Петі, для зйомок нового кліпу".

"Як дешево".

"Фу".

"Я так вас поважала, до цих тупорилих фото".

"Жах".

"Можна руку там не тримати".

Скріншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

Нагадаємо, що після скандального виступу в Москві Козловський відмовився від концертів в Росії.

Раніше Козловський дозволив собі трохи вольностей в Німеччині.

До речі, нещодавно Козловський показав оголене фото.

Рекордна кількість пар уклали шлюб в Києві 8.08.18 (відео: STYLER.rbc.ua)