В образе Рианны: Козловский поразил сеть вульгарным фото

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Певец поделился новым снимком

Известный украинский певец Виталий Козловский решил попробовать новый фэшн-образ. Певец позаимствовал идею знаменитой Рианны и вместо ботфортов надел высокие рыбацкие сапоги под нижнее белье. Свой "наряд" он дополнил плащом цвета хаки. Соответствующее фото опубликовано на странице Козловского в соцсети Instagram.

На снимке исполнитель в белых Calvin Klein прикрывает рукой интимную зону. Съемка прошла в Херсонской области.

"Голосуем! Ботфорты Рианны или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съемок нового клипа?" – написал певец.

Фото: Рианна и Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Наряд он также продемонстрировал в Instagram Stories.

Скриншот (instagram.com/vkozlovskiy)

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Снимок прокомментировали многие пользователи сети:

"Я голосую за сапоги дяди Васи".

"Однозначно сапоги дяди Васи! Без вариантов!".

"Дядя Вася знает толк в сапогах".

"Не позорься".

"За труселя, одолженные у дяди Пети, для съемок нового клипа".

"Как дешево".

"Фу".

"Я так вас уважала, до этих тупорылых фото".

"Ужас".

"Можно руку там не держать".

Скриншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

Напомним, после скандального выступления в Москве Козловский отказался от концертов в России.

Ранее Козловский позволил себе немного вольностей в Германии.

Кстати, недавно Козловский показал обнаженное фото.

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