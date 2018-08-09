В образе Рианны: Козловский поразил сеть вульгарным фото

Певец поделился новым снимком
Известный украинский певец Виталий Козловский решил попробовать новый фэшн-образ. Певец позаимствовал идею знаменитой Рианны и вместо ботфортов надел высокие рыбацкие сапоги под нижнее белье. Свой "наряд" он дополнил плащом цвета хаки. Соответствующее фото опубликовано на странице Козловского в соцсети Instagram.
На снимке исполнитель в белых Calvin Klein прикрывает рукой интимную зону. Съемка прошла в Херсонской области.
"Голосуем! Ботфорты Рианны или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съемок нового клипа?" – написал певец.
Фото: Рианна и Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)
Наряд он также продемонстрировал в Instagram Stories.
Скриншот (instagram.com/vkozlovskiy)
Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Я голосую за сапоги дяди Васи".
"Однозначно сапоги дяди Васи! Без вариантов!".
"Дядя Вася знает толк в сапогах".
"Не позорься".
"За труселя, одолженные у дяди Пети, для съемок нового клипа".
"Как дешево".
"Фу".
"Я так вас уважала, до этих тупорылых фото".
"Ужас".
"Можно руку там не держать".
Скриншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)
Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)
Напомним, после скандального выступления в Москве Козловский отказался от концертов в России.
Ранее Козловский позволил себе немного вольностей в Германии.
Кстати, недавно Козловский показал обнаженное фото.
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