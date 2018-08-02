"Украинский Аполлон": Козловский показал обнаженное фото

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист порадовал поклонников откровенным снимком

Популярный украинский певец Виталий Козловский поделился с фанатами обнаженным фото. Соответствующий снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я жестко повис на любви. А вы на чем висите?" – написал Виталий.

На фото звезда позирует, подтягиваясь на турнике. При этом Виталий совершенно голый. Но гениталии он все же решил прикрыть нарисованным сердечком.

Скриншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)

Пользователи сети по-разному отнеслись к новому фото певца. Они также обратили внимание на хэштеги, которыми Козловский сопроводил снимок - #какукозловского #янеголый#хотя #ктознает #тайна#ВсеЗнаетФотограф #ктофотограф#МамоПробачСинаЕксгібіціоніста.

"Ну чего ты без трусов? Это что дефицит???" – написали в сети.

"Бедный, уже не знает, кому и как себя предложить", - отметили пользователи.

"Украинский Аполлон", - восхитились в комментариях.

Кстати, мы недавно писали о том, что Козловский похвастался идеальной фигурой на отдыхе в Болгарии.

На фото Виталий Козловский позирует на побережье в Болгарии, сидя в море. Из одежды на нем только синие шорты. На снимках очень хорошо видно накачанную фигуру звезды, что сразу же подметили его фанаты.

Ранее Козловский поразил стихом про отношения с бывшей.

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