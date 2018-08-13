"Дуже хворий": росіян закликали молитися за відомого співака

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Музикант закликав молитися за Носкова

Відомий російський співак, засновник рок-групи "Парк Горького" Олексій Бєлов розповів про те, що у колишнього учасника колективу Миколи Носкова був інсульт, і закликав молитися за нього. Про це він повідомив в ефірі латвійської радіостанції Baltkom.

Фото: Микола Носков (facebook.com/NoskovNikola)

"Коля зараз дуже хворий, у нього був інсульт. Він знаходиться у такому стані... Уявляєте, що значить пережити інсульт?" – сказав Бєлов.

Артист також попросив підтримки і повідомив, що теж буде робити все можливе: "Ми просимо всіх молитися за його здоров'я і будемо старатися робити все, щоб лікарі змогли поставити його на ноги".

У березні 2017 року у Миколи Носкова діагностували ішемічний спінальний інсульт. Він переніс операцію з видалення тромбу в шийному відділі, у зв'язку з чим скасував гастрольний тур. Протягом двох тижнів він перебував у реанімації, підключений до апарату життєзабезпечення. Через два тижні його виписали, але була потрібна тривала реабілітація. Нещодавно він знову почав говорити.

Нагадаємо, відомий український музикант, лідер популярного рок-гурту "Океан Ельзи", який виступить у День Незалежності із всесвітньо відомим колективом, Святослав Вакарчук звернувся до українців.

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