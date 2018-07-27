Олег Винник відверто розповів, як ставиться до свого віку і "уколів краси"

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак року за версією премії "Золота жар-птиця" прикрасив обкладинку "Теленедели"

Вже 31 липня популярний український виконавець Олег Винник святкуватиме 45-річний ювілей. Як артист відноситься до цієї дати, чи знайомий з кризою середнього віку і що думає про уколи краси, співак розповів в ексклюзивному інтерв'ю тижневику "Теленеделя".

"Я ніколи не думав про те, що рік від року старію. Навпаки – насолоджуюся кожним днем. Скажу більше: мене ніколи не відвідували думки про те, як було б чудово повернутися на 10 або 20 років тому. Нецікаво жити по-іншому те, що вже було. Приймаю як дар кожен рік, тому що це новий досвід. Так що ні – не потерпаю. У мене все класно!" - заявив Винник.

Співак Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Також український співак відверто розповів, як ставиться до різних зовнішніх маніпуляцій для поліпшення зовнішнього вигляду.

"Якщо уколи краси дозволяють людині комфортніше себе почувати, чому ні? Хоча здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок і використання кремів – це, мені здається, більш прийнятний варіант. Ботокс і підтяжка обличчя все одно помітні. Дивлюся на своїх колег по шоубызу – і відразу бачу, хто був у пластичного хірурга, а хто до життя ставився розумніше", - зазначає співак.

Нагадаємо, що Олег Винник якось розказав, що саме обов'язково входить в його денний раціон.

Олег Винник розповів, як доглядає за своєю зовнішністю (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Крім того, у відвертій бесіді з журналістами музикант зізнався, яких радощів життя позбавляє популярність і чому він не готовий покинути сцену.

"Найголовніше – немає можливості бачитися з рідними. Шоу-бізнес дуже затягує, назад дороги немає. Зрозуміло, що можна взяти і все кинути. Але коли розумієш, якими будуть наслідки, скільки всього може впасти за тобою, не можеш собі дозволити зупинитися. Адже є велика команда, яка від мене залежить", - говорить артист.

Зазначимо, що співак уже не перший раз нарікає на відсутність вільного часу і можливості спокійно відпочити в колі рідних. Так, у своєму попередньому інтерв'ю Винник розповів про свої мрії. За словами виконавця, він хоче побудувати будинок, з озером з коропами, щоб поруч росла верба, а він міг сидіти поруч з вудкою.

Свіжий випуск тижневика "Теленеделя" з Олегом Вінником на обкладинці вже у продажу!

Нагадаємо, раніше Олег Винник здійснив великодушний вчинок, зустрівшись зі своєю прихильницею з Івано-Франківська. Дівчина прикута до інвалідного крісла. Заради цієї зустрічі співак спеціально приїхав в Івано-Франківськ.

Олег Винник: цікаві факти