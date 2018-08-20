"Очевидні зміни": Ані Лорак вразила фанатів зовнішнім перетворенням (фото)

Співачка з'явилася в Москві на передпрем'єрному показі мультфільму, в якому озвучила головного персонажа
Відома українська співачка Ані Лорак, яка продовжує активну гастрольну діяльність у РФ, вразила шанувальників зовнішнім перетворенням. Після скандалу навколо зради її чоловіка Мурата Налчаджіоглу, артистка на деякий час пропала з соцмереж, чим стурбувала своїх фанів. У неділю, 19 серпня, зірка поділилася на сторінці в Instagram яскравим знімком з передпрем'єрного показу в Москві нового мультфільму "Принцеса і дракон".
Як повідомила Ані Лорак, у новій анімаційній картині вона взяла участь у дубляжі.
"Передпрем'єрний показ мультфільму "Принцеса і дракон", де я озвучую роль принцеси Варвари. Нехай добро завжди перемагає зло не тільки в казках, але і у житті. Саундтрек до мультфільму "Ты поверишь в чудо" в моєму виконанні вже доступний на всіх цифрових майданчиках!" - написала артистка.
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Зазначимо, що співачка відвідала показ мультфільму разом з донькою Софією. Обидві з посмішкою позували фотографу біля ляльки-дракона.
Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)
Шанувальники зірки помітили, що у Ані нова стрижка, та цілком вона має свіжий вигляд.
"Рада за Вас, очевидні зміни, дочка стала на фото частіше посміхатися і схоже робить це щиро", - прокоментувала юзер під ніком jarkihdiana.
"Класно! Ви все встигаєте. Відмінний приклад для наслідування для Ваших шанувальників!" - вважає інша фанатка артистки.
"Ось донька мамою пишається! І мультик, і мама супер!" - зазначила nina_bfkuna_finance.
"Чарівні принцеси", - похвалила Лорак одна з підписниць.
"Дуже гарна стрижка і дуже красива сукня у Софії", - додала одна з прихильниць артистки.
Зазначимо, що фото Лорак прокоментував і її чоловік Мурат, який зареєстрований в Instagram як muratnalca. Він залишив два сердечка, що помітили багато підписників співачки.
Скріншоти поста (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, відома російська телеведуча Олена Водонаєва прокоментувала зраду чоловіка Ані Лорак. Зірка вважає, що партнер, який перебуває у шлюбі з публічною людиною, більше інших зобов'язаний усвідомлювати свою відповідальність.
"Чоловік, який зраджує своїй дружині і не вміє "замітати сліди" — м*дак. У нашому випадку партнер, про якого йде мова, знаходиться в "публічному" шлюбі та чоловік, який змінює дружині — це одна і та ж людина", - міркує вона.
Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)
Раніше повідомлялося, що чоловік Ані Лорак неодноразово зраджував своїй дружині.
Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)
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