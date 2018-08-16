Чи була пластика у Міс Україна Всесвіт 2018: Едгар Камінський дав відповідь

Фото: Каріна Жосан (прес-служба)

Відомий хірург вважає, що у дівчини була лише незначна пластика

Відомий український хірург, чоловік Слави з популярного дуету "НеАнгелы" дав експертну думку з приводу того, чи робила колись пластичні операції переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Каріна Жосан (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Так, він вважає, що дівчина зазнала лише незначних змін свого тіла.

"Головна моя відповідь, як пластичного хірурга: "Яка вам різниця?"... Якщо хочете мою професійну оцінку Карині Жосан, тоді читайте: ніс 100% не оперований, структури особи природні і не змінені пластикою, обсяг губ можливо змінено додаванням філера, груди не розглянув, зуби близько не бачив", - написав Камінський в публікації.

Фото: Каріна Жосан (прес-служба)

Нагадаємо, Яна Бєляєва, яка була помічена в одному зі столичних клубів в компанії з Муратом Налчаджиоглу, чоловіком відомої української співачки Ані Лорак, брала участь у конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт 2018", церемонія фіналу якого пройшла вчора. На церемонії стало відомо, який дівчина отримала титул.

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