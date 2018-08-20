У переможця шоу "Танці з зірками" народилася дочка

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Дівчинку назвали давньослов'янським іменем

Нещодавно в родині відомого українського хореографа, переможця телевізійного шоу "Танці з зірками" Ігоря Кузьменка сталося поповнення в родині. У шлюбі з Олександрою Кузьменко у нього на світло з'явилася дівчинка. Про це розповідає прес-служба 1+1.

Повідомляється, що поповнення в родині сталося 17 серпня близько 11:30. Новонароджену з вагою 3,360, а також зростом 53 см назвали Мирославою. Олександра Кузьменко народжувала в одній з лікарень Одеси, зараз новоспечена матуся відчуває себе добре.

Фото: у танцюриста народилася донька (прес-служба)

Радісна подія відбулася напередодні прем'єри нового сезону проекту "Танці з зірками". Ігор намагається поєднувати тренування і знаходить час, щоб побути з дружиною і дочкою.

Слід нагадати, що 29 жовтня в шоу "Танці з зірками" 2017 перемогу здобула пара танцюриста Ігоря Кузьменка та співачки Наталії Могилевської.

Кузьменко є фіналістом відкритих чемпіонатів Англії, США, Німеччини, Франції та Голландії, знімається в кіно, а також керує мережею танцювальних студій "K. I. T Dance Studio". Крім того, Кузьменко - суддя міжнародної категорії з латиноамериканських та європейських танців.

Фото: Ігор Кузьменко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, що вже 26 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон масштабного танцювального проекту "Танці з зірками". В цьому році відразу 14 зіркових учасників — актори, співаки, провідні спортсмени — будуть підкорювати танцювальний майданчик.

Слід нагадати, що до цього популярна українська співачка Слава Камінська захопила фанатів неймовірною розтяжкою.

Раніше ми повідомляли, що відома українська волонтер Наталія Юсупова засудила рішення телеканалу "1+1" запросити Оксану Марченко для участі у танцювальному проекті "Танці з зірками".

"Танці з зірками 2018": як пройшла презентація нового сезону популярного проекту (відео: STYLER)