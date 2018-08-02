"Майже пошматували": в мережі показали, як Ані Лорак розважалася з чоловіками на фестивалі (відео)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистку не бентежили бурхливі прояви почуттів з боку зірок

Українська співачка Ані Лорак, чоловіка, якого підозрюють у зраді, повеселилася на афтерпаті в честь відкриття фестивалю "ЖАРА". Зірка розважалася в компанії російських зірок. Відео з вечірки опублікував Філіп Кіркоров на своїй сторінці в Instagram.

Публікація від Філіп Кіркоров@fkirkorov) 27 Лип 2018 в 1:51 PDT

Відео: Ані Лорак з російськими зірками (instagram.com/fkirkorov)

"Кульмінація AFTERPARTY в честь Відкриття фестивалю "ЖАРА". І, звичайно, ми не втрималися і запремьерили в цю ніч з Миколою Басковим, нашу "IBIZA", якої зроду то всього чотири дні", - підписав він ролик.

На відео Ані Лорак співає в компанії Баскова і Кіркорова. При цьому обидва артиста ведуть себе дуже відверто по відношенню до співачки.

Публікація від Філіп Кіркоров@fkirkorov) 26 Лип 2018 в 6:12 PDT

Відео: Ані Лорак з російськими зірками (instagram.com/fkirkorov)

"Майже розтерзали! Пхають їй мікрофон по черзі", - обурилися в мережі.

"Філіп ну всіх помацав. Вас на червоний колір тягне", - додали в коментарях.

"Ох, Філіп і пристрасний. Лорак так пригорнув, що забув, що вона заміжня. Жгут від душі. Яка пісня, такі і пристрасті", - зазначили користувачі.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак зловили на зраді.

У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину, яку помітили в компанії Мурата. Стало відомо, що Яна Бєляєва закінчила Академію адвокатури України, а зараз займається бізнесом у сфері продажів, а саме – продажем одягу і взуття в соціальній мережі Instagram.

Diva Ані Лорак