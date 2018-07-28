"Схожа на Вікторію Бекхем": Могилевська підкорила фанатів новим луком (фото)

Фото: Наталья Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Новий пост співачка розмістила на своїй сторінці в мережі

Популярна українська співачка і телеведуча Наталя Могилевська підкорила фанатів новим незвичайним луком. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"У мене спорт навіть на відпочинку: розтяжка, йога, планка. А ви чим займаєтеся сьогодні?" - сказала вона.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Слід уточнити, що на опублікованому фото Могилевську можна помітити в червоній спортивній кофті і шапці такого ж кольору. Це стало причиною того, що фанати виконавиці порівняли її з дружиною легендарного футболіста Девіда Бекхема.

"На цьому фото дуже схожа на Вікторію Бекхем", - сказала користувач Олена Кондратюк.

"Яскрава і непереможна", - підкреслила юзер Наталія Синиця.

"Захоплююся вашою силою волі і вірою у себе", - уточнила користувач Антоніна Гуцал.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, відома українська співачка Наталя Могилевська неприємно здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Як повідомлялося раніше, шанувальники відомої української співачки Наталії Могилевської помітили неприємні зміни на обличчі виконавиці, і не посоромилися дорікнути їй цим.

Як повідомлялося раніше, українська народна артистка, співачка, автор книг і учасниця талант-проектів Наталя Могилевська вирушила на виступ в Одесу. Виконавиця періодично публікує фотографії, на яких демонструє ідеальні форми на пляжі.

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