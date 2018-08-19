"Тому що я могла його заглушити": Аліна Гросу розповіла, чому покинула Лепса

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Українська співачка зізналася, що не дуже любить шансон

Українка за походженням, найсексуальніша артистка Росії Аліна Гросу, яка більшу частину свого життя провела на сцені, розповіла про справжні причини розриву контракту з продюсером. Дівчина розповіла про тонкощі співпраці з Григорієм Лепсом в інтерв'ю виданню SUPER.

Слід нагадати, що вона на протязі трьох років співала під керівництвом Григорія Лепса, з яким у неї був складений контракт на продюсування. Гросу розповіла, чому все-таки пішла від Лепса.

"Григорій Вікторович більше хотів, щоб я була артистом з жанру шансон. А мені на той момент ще було 20-21, ну куди мені. І тоді я зрозуміла, що мене більше тягне до танцювальної музики і мені хочеться самій писати", — згадує дівчина.

Також Гросу згадала, як вона разом з ним виконувала його найпопулярніший хіт — "Рюмку водки".

"Він хотів, щоб я співала шансон, а я все-таки більше схилялася в бік сучасної танцювальної музики. Я навіть як-то раз співала дуетом з Лепсом "Рюмку водки" — пам'ятаю, Григорій Вікторович навіть попросив, щоб звукорежисер зробив мене "тихіше", тому що я могла його заглушити. Розлучилися ми нормально — скандалу не було, просто я пішла своїм шляхом", — згадує про відхід від продюсера Гросу.

Дівчина розповіла також, що в планах у неї на найближчий час записати кліп на пісню "Найки". Крім того, вона бере участь у зйомках декількох серіалів, де зіграє головні ролі. Незабаром перші серії вийдуть на російському телебаченні.

Відео: (YouTube.com/Super)

Нагадаємо, що нещодавно Аліна Гросу розповіла про роман з одруженим футболістом. Також вона поділилася секретом пишних форм.

До цього ми розповідали, що Гросу була визнана секс-символом російської естради.

Раніше повідомлялося, що Аліні Гросу не догодила її мати. Співачка поскаржилася на свогю фігуру.

Відео: (video.rbc.ua)