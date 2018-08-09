"Прекрасні чоловіки": Джамала підкорила мережу фото чоловіка з чотиримісячним сином

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка вразила шанувальників новим знімком

Відома українська співачка Сусана Джамаладінова, більш відома під псевдонімом Джамала, підкорила своїх фанатів новим фото, на якому є її чоловік Сеїт-Бекир Сулейманов і чотиримісячний син Емір-Рахман Сеїт-Бекір огълы Сулейманов. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка ніяк не стала підписувати фото, але буквально за кілька годин воно вже набрало кілька тисяч лайків.

Фото: Сеїт-Бекир Сулейманов і син Емір-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

У своїх instagram-stories знаменитість опублікувала ще одне фото:

Фото: Сеїт-Бекир Сулейманов і син Емір-Рахман (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники відзначили, що син вже дуже підріс і побажали співачці і її родині всього хорошого.

"Як виріс", "Синок на папку схожий, статурою вже точно", "Ой, як малюк підріс! А начебто тільки недавно народився. Нехай росте здоровим і благословенним!", "Такий вже великий", "Прекрасні чоловіки. Супер фото", - написали фоловери в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, популярний відеоблогер Ваня Рассел показав, як Джамала звучить без фонограми.

А відома українська співачка Ірина Білик підкорила мережу фотографіями свого молодшого дворічного сина Табриза.

Нагадаємо, відомий український телеведучий Сергій Притула перебуває зараз на відпочинку разом зі своєю родиною. Нещодавно він поділився кількома кадрами зі своєю дружиною Катериною та двома дітьми – дочкою Соломією та старшим сином Дмитром.

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