"Приклад звичайної брехні": "Океан Ельзи" прокоментували "вихід" клавішника

Фото: Група "Океан Ельзи" (publika.md)

На офіційній сторінці "Океану Ельзи" повідомляється, що Мілош Єліч нікуди не йшов

17 серпня, у п'ятницю, в мережі розлетівся фейк з інформацією про те, що зі складу групи вийшов сербський музикант, клавішник і аранжувальник Мілош Єліч. Про вихід повідомляє сайт "Інфотаб" з посиланням на джерело з оточення лідера гурту Святослава Вакарчука. В офіційному співтоваристві групи Instagram опублікували спростування новини.

За словами "інсайдера", Єліч покинув групу напередодні знакового концерту - 24 серпня "Океан Ельзи" виступить на НСК "Олімпійський" у центрі Києва. За словами видання, причиною "втечі" Єліча стали важкі стосунки, що склалися останнім часом між ним та іншими музикантами колективу. Також однією з причин, на думку джерела, стали власні проекти музиканта, які забирають багато часу.

В співтоваристві зі скріншотом заголовка видання пишуть, що новина є не більше ніж фейком і фанатам хвилюватися нема про що.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/okeanelzy_official

"Приклад звичайного фейку (брехні). Мілош Єліч був і є клавішником "Океану Ельзи". Крапка", — пишуть у співтоваристві.

Мілош Єліч потрапив до складу групи в 2004 році, коли зустрівся з учасниками "Океану Ельзи" з приводу аранжування для струнного квартету акустичної програми "Тихий Океан". Це і стало початком виступу Мілоша в групу. Крім виступів у "Океані Ельзи", Мілош пише музику для театру, кіно, фортепіанних виконавців, а також був автором оркестровок та акустичних проектів Вакарчука.

Нагадаємо, що помер колишній концертний директор "Океану Ельзи".

До цього ми писали, що у мережі обговорюють нову пісню Вакарчука.

Нагадаємо, що 24 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться традиційний великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Спеціальним музичним гостем виступу стане всесвітньо відома українська етно-гурт "ДахаБраха".

Відео: (video.rbc.ua)