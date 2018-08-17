"Просто богиня": Осадча з терновим вінком на голові і в золотій сукні захопила фанів

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча з'явилася на церемонії Міс-Україна Всесвіт 2018

ТБ-зірка Катя Осадча заінтригувала прихильників майбутнім новим сезоном популярної програми "Світське життя", постійною ведучою якого вона є. Осадча уточнила, що вихід нового сезону заплановано на 1 вересня.

При цьому телеведуча опублікувала фото, на якому позує у вечірній "золотій" сукні. Її голову прикрашає незвичайний терновий вінок, декорований штучними квітами. А позує ведуча на блискучому тлі. Все в цілому справило на шанувальників Осадчої неабияке враження, через що багато погодилися, що на фото вона немов "богиня".

Слід зазначити, що фото було зроблено під час урочистої події — вибору представниці від України на міжнародний конкурс Міс Всесвіт 2018. Під час цієї події Осадча готувала один із сюжетів для своєї програми.

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Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Відпустка позаду, до роботи! Старт нашого нового сезону 1 вересня. Ми давно не рахуємо сезони в ефірі, але знаємо точно, що це наша тринадцята осінь разом з вами. До зустрічі першого вересня", — підписала знімок Катя Осадча.

Нагадаємо, що свій літній відпочинок відома телеведуча провела в Греції. Фото засмаглої Каті Осадчої в жовтому купальнику підкорили шанувальників.

Що стосується "божественного образу" Осадчої, то тут її підписники одностайні — грецький релакс пішов ведучій лише на користь, вона виглядає відпочившою і посвіжівшою.

"Красуня неймовірна!" — пише titap_gorbunyata.

"А ось на цій фотографії ти просто богиня", — зазначає d_g_h_b_v.

"Богиня!" — погоджується dmitrenkoksiusha.

"Чарівна та тендітна Катя, як завжди", — захоплюється babyboxstudio.

"Красива, засмагла, відпочила! Ви супер!" — пише niuta48.

Стильні образи Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, відпочинок в Греції Катя провела не сама, а разом зі своїм чоловіком — ведучим Юрієм Горбуновим. Раніше зоряна пара поділилася дуже зворушливим спільним знімком.

"Тримаю, щоб вітром не знесло", — підписав фото Горбунов.

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