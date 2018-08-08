"Просто шедевр": популярний відеоблогер показав, як Джамала звучить без фонограми

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ваня Рассел поділився звучанням пісні 1944

Популярний український відеоблогер Ваня Рассел, який відокремлює голос популярних виконавців пісень від аранжування і показує, як би звучав трек наживо, опублікував новий ролик на своєму YouTube-каналі.

Цього разу він показав, як звучить реальний голос Джамали без фонограми у пісні "1944", коли вона виступала на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2016" і принесла перемогу Україні.

Раніше блогер показував, як звучать MELOVIN, Юлія Самойлова, Netta та інші зірки "Євробачення", а також Ольга Бузова, LOBODA, Тіна Кароль.

Ваня Рассел дав найвищу оцінку Джамалі: 10 з 10.

"Як же я люблю живі виконання, коли люди співають емоційно... Коли люди просто віддають себе сцені. Джамала теж з таких артистів, які живуть на сцені, для яких сцена – це те місце, де вони перед великою публікою вихлюпують все, що вони хочуть сказати. І коли люди доносять емоції через пісню – це чудово", - зазначив блогер.

Багато користувачів і шанувальників творчості співачки розділили думку Вані і відзначили, що її музика - прекрасна.

"З Раші респект Джамалі, дуже красиво, музика, мотив...",

"Коли почула її на Євро, взагалі ніяк не зайшла пісня. Але коли вона перемогла і співала заключний раз, я закохалася! Того літа згадала про неї і зберегла 90% музики собі. Тому літо 2017 асоціюється у мене з Джамалою та її неймовірним голосом. Вона проживає всі свої пісні, дуже поважаю її, вона жива і дуже душевна",

"У мене аж мурашки по шкірі бігають, коли чую цю пісню і її голос! Відмінна співачка Джамала!",

"Мені Джамала не дуже приємна людина,дивлячись як вона сиділа в суддівському журі Українського пісенного шоу, занадто предвязто вона ставилася до учасників, як мені здалося.Але вона профі!Сильний голос,віддача,емоції...Дуже атмосферно!10 балів!" - написали вони в коментарях.

Скріншоти коментарів (youtube.com/RUSSELL BLOG)

До речі, нещодавно Джамала показала як годує сина грудьми, а також поділилася історією несподіваної зустрічі з Вакарчуком і опублікувала кілька спільних фото з виконавцем.

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