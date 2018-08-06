"Такие милые": Джамала показала, как кормит сына грудью (фото)

Фото: Джамала (РБК-Украина)

Пользователи соцсети были в восторге от такого милого фото

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала поделилась нежным фото с маленьким сыном. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Сейчас певица находится в Одессе, куда взяла с собой и маленького сына Эмира. Джамала показала трогательное фото, как кормит малыша грудью.

На снимке она сидит спиной к камере, держа на руках младенца. На заднем фона видно потрясающий панорамный вид на Одессу.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Кормление с видом на город", – написала она и добавила хэштег "гв". Так традиционно сокращают "грудное вскармливание".

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи соцсети были в восторге от такого милого фото.

"Быть мамой - это совершенно, очень совершенно другая реальность", "Как же я люблю ваши песни! Красивая, голос-просто космос! Мечтаю побывать на вашем живом концерте, счастья вам и вашим родным, малышуле-здоровья!" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее певица обрадовала подготовкой нового клипа на песню "Крила".

Также сообщалось, что Джамала поделилась историей неожиданной встречи с Вакарчуком и опубликовала несколько совместных фото с исполнителем.

Напомним, украинская артистка, победительница Евровидения 2016 Джамала заинтриговала поклонников новыми снимками с отдыха. И хотя в подписи к фото артистка отмечает, что не успела в полной мере подготовить тело к лету, поклонники подбадривают артистку.

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