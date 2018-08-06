"Такі милі": Джамала показала, як годує сина грудьми (фото)

Фото: Джамала (РБК-Україна)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого милого фото

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала поділилася ніжним фото з маленьким сином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Зараз співачка перебуває в Одесі, куди взяла з собою і маленького сина Еміра. Джамала показала зворушливе фото, як годує малюка грудьми.

На знімку вона сидить спиною до камери, тримаючи на руках немовля. На задньому фону видно приголомшливий панорамний вид на Одесу.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Годування з видом на місто", – написала вона і додала хештег "гв". Так традиційно скорочують "грудне вигодовування".

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого милого фото.

"Бути мамою - це абсолютно, дуже зовсім інша реальність", "Як же я люблю ваші пісні! Красива, голос-просто космос! Мрію побувати на вашому живому концерті, щастя вам та вашим рідним, малишулі-здоров'я!" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше співачка потішила підготовкою нового кліпу на пісню "Крила".

Також повідомлялося, що Джамала поділилася історією несподіваної зустрічі з Вакарчуком і опублікувала кілька спільних фото з виконавцем.

Нагадаємо, українська артистка, переможниця Євробачення 2016 Джамала заінтригувала прихильників новими знімками з відпочинку. І хоча в підписі до фото артистка зазначає, що не встигла в повній мірі підготувати тіло до літа, шанувальники підбадьорюють артистку.

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