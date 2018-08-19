Пятірочка від Маші Єфросиніної: добірка серіалів для безсонних ночей (відео)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла, за яким серіалом у неї "тремтять руки"

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна веде блог "Моя пятерочка", де розповідає про різні цікаві речі з приводу харчування, стилю життя, особистих відносин та інше. Відповідні відео вона розміщує на своєму Youtube-каналі.

Так, 19 серпня дівчина опублікувала відео "безцінною підбірочку" своїх найбільш улюблених серіалів. У них вона розповіла, чому деякі з них впливали на неї не тільки психологічно, а й "фізично".

На першому місці – "Чорне дзеркало".

"Мене в свій час він відправив у нокаут, так я в ньому періодично і перебуваю. Це, мабуть, єдиний серіал на сьогоднішній день, дивитися який я можу за допомогою величезних зусиль. І хочеться, і руки трусяться. А потім відходиш місяцями. Я після першої серії відходила кілька місяців. На мене він справляє навіть якийсь фізіологічний вплив", - сказала вона.

На другому місці – "Помаранчевий хіт сезону".

"Сподобається тим, хто, як і я, любить гумор. Гострий, жіночий, кілкий й витончений. Це приголомшливий серіал, рекомендую", - підкреслила вона.

На третьому місці – "Зради"

"Він про те, як це буває в житті. Перельману вдалося передати всю натуралістичність, справжність. Думаю, буде корисно подивитися як чоловікам, так і жінкам", - сказала Єфросиніна.

На четвертому місці – "Ігра престолів"

"Я подивилася все. Від початку до кінця. Я, яка не любить кров, кишки, стерті черепа – подивилася, не відриваючись. Чому? Напевне тому, що й увесь інший світ", - уточнила вона.

На п'ятому місці – "Велика маленька брехня"

"Треба дивитися. Життєвий. Ще одне підтвердження того, що велике кіно перейшло в серіали. Гідне, на мою думку, всіх премій", - наголосила телеведуча.

Відео: топ-5 серіалів Маші Єфросиніної ( youtube.com/Маша Єфросиніна )

До речі, 2 серпня, Маша Єфросиніна опублікувала відео "Це лажа! П'ять помилок на першому побаченні", де пояснила і навела наочні приклади дівчинам, як не варто себе вести на зустрічах з чоловічою статтю.

Як повідомлялося раніше, Маша Єфросиніна вирішила відповісти всім недоброзичливцям "одним махом", записавши для них спеціальне відеозвернення, а раніше вона відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакарія й погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками".

А нещодавно Маша Єфросиніна та Катя Осадча, а також Катерина Кухар постали в ніжних образах лісових мавок у спецпроекті популярного світського журналу Jet Setter.

Що ви не знали про Машу Єфросиніну (video.rbc.ua)