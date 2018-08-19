Пятерочка от Маши Ефросининой: подборка сериалов для бессонных ночей (видео)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала, за каким сериалом у нее "трясутся руки"

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ведет блог "Моя пятерочка", где рассказывает о разных интересных вещах по поводу питания, стиля жизни, личных отношений и прочем. Соответствующие видео она размещает на своем Youtube-канале.

Так, 19 августа девушка опубликовала видео "бесценной подборочки" своих наиболее любимых сериалов. В них она рассказала, почему некоторые из них влияли на нее не только психологически, а и "физически".

На первом месте – "Черное зеркало".

"Меня в свое время он как отправил в нокаут, так я в нем периодически и нахожусь. Это, пожалуй, единственный сериал на сегодняшний день, смотреть который я могу при помощи огромных усилий. И хочется, и руки трясутся. А потом отходишь месяцами. Я после первой серии отходила несколько месяцев. На меня он производит даже какое-то физиологическое влияние", - сказала она.

На втором месте – "Оранжевый хит сезона".

"Понравится тем, кто, как и я, любит юмор. Острый, женский, колкий и изящный. Это потрясающий сериал, рекомендую", - подчеркнула она.

На третьем месте – "Измены"

"Он про то, как это бывает в жизни. Перельману удалось передать всю натуралистичность, подлинность. Думаю, его будет полезно посмотреть как мужчинам, так и женщинам", - сказала Ефросинина.

На четвертом месте – "Игра престолов"

"Я посмотрела все. От начала до конца. Я, которая не любит кровь, кишки, стертые черепа – посмотрела, не отрываясь. Почему? Наверно потому, что и весь остальной мир", - уточнила она.

На пятом месте – "Большая маленькая ложь"

"Надо смотреть. Жизненный. Еще одно подтверждение того, что большое кино перешло в сериалы. Достойное, по моему мнению, всех премий", - подчеркнула телеведущая.

Видео: топ-5 сериалов Маши Ефросининой ( youtube.com/Маша Ефросинина )

Кстати, 2 августа, Маша Ефросинина опубликовала видео "Это лажа! Пять ошибок на первом свидании", где объяснила и привела наглядные примеры девушкам, как не стоит себя вести на встречах с мужским полом.

Как сообщалось ранее, Маша Ефросинина решила ответить всем недоброжелателям "одним махом", записав для них специальное видеообращение, а раньше она ответила на вызов грузинского красавца Иракли Мацакария и согласилась участвовать в проекте "Танці з зірками".

А недавно Маша Ефросинина и Катя Осадчая, а также Екатерина Кухар предстали в нежных образах лесных мавок в спецпроекте популярного светского журнала Jet Setter.

Что вы не знали о Маше Ефросининой (video.rbc.ua)