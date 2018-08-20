"Розкриємо правду?": переможниця шоу "Холостяк" показала кругленький животик (фото)

Шанувальники гадають, чи не жартує Шульгіна
Переможниця першого сезону українського шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна опублікувала в соціальній мережі Instagram провокаційне фото, на якому вона демонструє помітно кругленький живіт. Фанати в коментарях намагаються вгадати, чи справді вона в цікавому положенні.
30-річна екс-"холостячка" опублікувала фото зі своїм хлопцем, шеф-поваром одного з київських ресторанів Айдином Айдиновим. На свіжому знімку Олександра виглядає вагітною.
Фото: (instagram.com/alessandra_shulgina)
"Розкриємо правду?", — написала Шульгіна під фото, зазначивши свого коханого.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/alessandra_shulgina
"Сашуля вітаю!!!", "Мені здається, це наслідки смачненького солоденького кавунчика", "Вітаємо вас!!", "Вагітна від нього?", "Не вірю. Просто, живіт надула", "Ну як тобі вдається так надувати живіт?", "Вітаю", "А я теж так вмію", "Я після кавуна теж так можу", — пишуть користувачі мережі.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/alessandra_shulgina
Нагадаємо, Олександра Шульгіна стала переможницею першого сезону "Холостяка", але її стосунки з головним героєм, Максимом Чмерковським незабаром розпалися.
Нагадаємо, що знаменитий холостяк Рожден Анусі кардинально змінив імідж.
До цього ми писали, що українки розповіли, кого хочуть бачити Холостяком у дев'ятому сезоні.
Раніше Галина Присташ, учасниця "Холостяка" по закінченні проекту розвінчала головні міфи про зйомки.
Відео: (video.rbc.ua)